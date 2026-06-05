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Путин пообещал поддерживать партнеров, готовых строить бизнес с Россией

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- Виктория Гунгер
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Сильная независимая страны не может быть зскрытой. Мы должны наращивать контакты с партнерами, развивать логистику. Об этом на пленарном заседании в рамках ПМЭФ-2026 заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент VB.KG.

"Мы приветствуем и поддержим партнёров, которые готовы работать с РФ и вкладывать в нее свои инвестиции", - подчеркнул Владимир Путин.

Отметим, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Издание VB.KG - один из информационных партнеров ПМЭФ-2026.


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URL: https://www.vb.kg/459157
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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