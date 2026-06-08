Рэпер Алишер Моргенштерн принял иудаизм

Российский исполнитель Алишер Моргенштерн официально сменил имя и вероисповедание. По сообщениям Telegram-канала "Голос Израиля", музыкант успешно прошел раввинатский суд и завершил процедуру гиюра - традиционного перехода в иудаизм, тем самым подтвердив свою принадлежность к еврейскому народу.

После прохождения всех необходимых религиозных обрядов артист отказался от прежнего имени Алишер. Теперь по документам его зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн. В социальных сетях также появились кадры, на которых исполнитель запечатлен в Израиле среди местных жителей. На опубликованных видеоматериалах музыкант одет в традиционную для иудейских общин белую рубашку, черные брюки, а на его голове присутствует ритуальный головной убор.

Стоит отметить, что у Моргенштерна (настоящее имя по рождению - Алишер Тагирович Валеев) есть семейные корни, связанные с еврейской культурой. По линии отца музыкант имеет башкирское происхождение, а по материнской линии - русско-еврейское. Прохождение гиюра стало для него официальным юридическим и религиозным подтверждением национальной идентичности.

Параллельно с переменами в личной и религиозной жизни исполнитель продолжает решать вопросы, связанные со своим международным статусом и свободой передвижения. Так, весной артисту удалось добиться юридической отмены запрета на въезд в Литву, что вернуло ему возможность посещать европейские страны.