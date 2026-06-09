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Александр Зверев подошел к главному трофею в карьере

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- Самуэль Деди Ирие
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Немецкий теннисист Александр Зверев находится в шаге от завоевания своего первого титула Большого шлема на Открытом чемпионате Франции, оставаясь одним из главных фаворитов турнира.

29-летний спортсмен, дважды выходивший в финалы турниров Большого шлема, считается одним из сильнейших игроков своего поколения, которому до сих пор не удалось выиграть мейджор. Его уверенное выступление на кортах "Ролан Гаррос" вновь подтвердило статус одного из претендентов на главный трофей соревнований.

Однако путь Зверева к возможному историческому успеху продолжает привлекать внимание не только из-за спортивных достижений. Ранее теннисист оказался в центре судебного разбирательства после обвинений со стороны бывшей партнерши Бренды Патеа. В июне 2024 года стороны достигли внесудебного соглашения, после чего производство по делу было прекращено без признания вины и без вынесения судебного решения. Сам Зверев неоднократно отвергал все обвинения.

По мере приближения развязки турнира Зверев получил шанс выиграть самый значимый титул в своей карьере. Однако возможная победа в Париже не только завершит его многолетнее ожидание первого трофея Большого шлема, но и вновь вызовет дискуссии вокруг его репутации за пределами корта.


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URL: https://www.vb.kg/459184
Теги:
Германия, теннис, Франция
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