Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с Украиной

Датский полузащитник Кристиан Эриксен чувствует себя хорошо и в ближайшее время будет выписан из больницы после того, как потерял сознание во время товарищеского матча против сборной Украины. Об этом сообщил врач национальной команды Мортен Босен.

По словам врача, 34-летний футболист находится в хорошем расположении духа, а его семья сейчас рядом с ним. Сам Босен отметил, что установленный игроку кардиостимулятор (ИКД) сработал абсолютно штатно, благодаря чему Эриксен очень быстро пришел в себя и смог самостоятельно покинуть поле. В больнице Оденсе полузащитник пройдет дополнительное обследование для точного определения причин инцидента.

Товарищеский поединок между сборными Дании и Украины, проходивший в Оденсе, был окончательно прерван на 65-й минуте при счете 2:1 в пользу хозяев поля. Напомним, что в 2021 году на Евро-2020 в матче против Финляндии Кристиан Эриксен перенес остановку сердца, после чего ему был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор.