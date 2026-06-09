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Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с Украиной

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- Самуэль Деди Ирие
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Датский полузащитник Кристиан Эриксен чувствует себя хорошо и в ближайшее время будет выписан из больницы после того, как потерял сознание во время товарищеского матча против сборной Украины. Об этом сообщил врач национальной команды Мортен Босен.

По словам врача, 34-летний футболист находится в хорошем расположении духа, а его семья сейчас рядом с ним. Сам Босен отметил, что установленный игроку кардиостимулятор (ИКД) сработал абсолютно штатно, благодаря чему Эриксен очень быстро пришел в себя и смог самостоятельно покинуть поле. В больнице Оденсе полузащитник пройдет дополнительное обследование для точного определения причин инцидента.

Товарищеский поединок между сборными Дании и Украины, проходивший в Оденсе, был окончательно прерван на 65-й минуте при счете 2:1 в пользу хозяев поля. Напомним, что в 2021 году на Евро-2020 в матче против Финляндии Кристиан Эриксен перенес остановку сердца, после чего ему был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор.


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URL: https://www.vb.kg/459187
Теги:
футбол
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