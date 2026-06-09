"История должна объединять, а не становиться причиной новой вражды". Об этом в ходе круглого стола "Без срока давности: сохранение исторической памяти как фактор межнационального согласия и воспитания патриотизма" заявила соучредитель ОФ "Евразийское поколение", экс-депутат Жогорку Кенеша КР Евгения Строкова. Очередной раунд дискуссий, организованный Центром экспертных инициатив (ЦЭИ) "Ой Ордо" в Бишкеке, стал продолжением масштабного обсуждения проблемы защиты исторической правды на постсоветском пространстве.

Рассуждая о процессах суверенизации, докладчик затронула тему формирования государственной идеологии.

"После распада СССР каждое государство закономерно стало формировать собственную национальную идентичность. И это нормально. Но проблема возникает тогда, когда ради построения новой идеологии начинают сознательно искажать общее прошлое, противопоставлять народы друг другу и стирать память о совместной истории", - подчеркнула Евгения Строкова.

Говоря о глубинных причинах искажения исторической памяти, выступающая указала на конкретные геополитические цели.

"Главная причина - это политическая выгода. Когда у народа забирают общую историю, им становится легче управлять, легче поссорить соседние страны и разрушить связи между людьми. История превращается в оружие", - констатировала спикер.

Продолжая мысль, экс-депутат привела примеры того, как именно это оружие применяется на практике.

"Мы видим, как в разных странах пересматриваются события ВОВ, уменьшается роль Советского Союза в победе над нацизмом, сносятся памятники, героизируются люди, сотрудничавшие с фашистами. Молодому поколению все чаще предлагают не историю сотрудничества и братства народов, а историю взаимных претензий и обид", - с сожалением отметила она.

Анализируя внешнее влияние на регион, Евгения Строкова обратила внимание на смену векторов культурного притяжения.

"В этих условиях внешние силы активно пытаются искать новые культурные и исторические центры притяжения для стран постсоветского пространства. Например, Турция сегодня продвигает идею "единого тюркского мира", усиливая культурное и политическое влияние в странах Центральной Азии. Через образовательные программы, фонды, медиа, сериалы, гуманитарные проекты формируется мысль о том, что страны региона должны ориентироваться, прежде всего, на тюркское единство, а не на общее советское прошлое и связи с Россией", - пояснила парламентарий.

В то же время спикер признала, что деструктивные процессы происходят и внутри самих стран-партнеров.

"К сожалению, в России тоже есть так называемая "пятая колонна", которая внутри страны по-разному интерпретирует и раскачивает данный вопрос. Подобные процессы происходят и в других регионах. Общая Победа народов СССР уходит на второй план. Все это формирует образ России не как исторического партнера, а как "чужого" и "виновного"", - добавила выступающая.

В качестве резюме к этой проблеме Евгения Строкова обозначила грань между суверенным взглядом и опасной манипуляцией.

"Конечно, каждая страна имеет право на собственный взгляд на историю. Но опасность начинается тогда, когда историю перестают изучать объективно и начинают использовать как инструмент политической борьбы. Хотя, на мой взгляд, история – это и есть политика прошлых лет", - высказала мнение она.

Главной потерей в этой информационной войне спикер считает разрыв преемственности между поколениями.

"Самое тревожное последствие таких информационных войн - разрушение связи поколений. Молодежь начинает хуже понимать, что именно единство народов помогло победить фашизм, восстановить страну после войны, развивать науку, образование и культуру. Вместо памяти о сплоченности приходит идея соперничества и конкуренции", - предостерегла экс-депутат.

В качестве решения проблемы было предложено усилить роль государства в образовании.

"Чтобы сохранить историческую правду и дружбу между бывшими республиками СССР нужно, прежде всего, развивать критическое мышление. Молодежь должна учиться анализировать источники информации, отличать научные факты от политической пропаганды. И заниматься этими вопросами нужно, прежде всего, на государственном законодательном уровне", - заявила спикер.

Для практической реализации этих задач Евгения Строкова озвучила идею создания межнациональных образовательных стандартов.

"Очень важно сохранять совместные исторические проекты: общие архивы, международные исследования, обмены между студентами, совместные фильмы. И не только о ВОВ. Нужен общий учебник по истории, но он должен писаться не историками одной страны. Для большего доверия надо пригласить ученых в этой области из всех стран, кто будет использовать эту книгу в своих учебных заведениях", - предложила она.

Завершая свое выступление, экс-парламентарий призвала уважать память о подвиге предков.

"История должна объединять, а не становиться причиной новой вражды. Нужно сохранять память о ВОВ и о Победе, как о победе всех народов Советского Союза. Кыргызстан, Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Армения и другие республики вместе прошли через страшные испытания, поэтому обязательно нужно говорить – советский народ, эту память нельзя отдавать на откуп политическим интересам", - призвала докладчик.

Она напомнила, что общая история должна оставаться пространством для конструктивного диалога.

"И самое главное - необходимо сохранять уважение друг к другу. У каждого народа есть свои трагедии и своя боль, но общая история должна оставаться пространством диалога, а не ненависти. Сегодня защита исторической памяти - это не только вопрос прошлого. Это вопрос будущего наших народов, сохранения мира, взаимного доверия и добрососедства на всем постсоветском пространстве. Я уверена, что историческая память это – фундамент будущего", - подытожила Евгения Строкова.

Эту тему продолжила руководитель ОО "Таза Табигат" Анара Дауталиева, которая поделилась своим видением ситуации внутри республики.

Оценивая текущее положение дел, эксперт призвала сохранять имеющиеся форматы празднований.

"Пока в Кыргызстане не разработаны новые механизмы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, нужно беречь те, которые есть. Нужно оставить все хотя бы так, как есть", - констатировала Анара Дауталиева.

В подтверждение своих слов она перечислила позитивные примеры поддержки со стороны госорганов и общества.

"Министерство просвещения разрешает в школах и вузах проводить праздничные мероприятия, и "Бессмертный полк", несмотря на сопротивление определенных сил, все же ежегодно у нас проходит. И на уровне государства, и на межгосударственном уровне День Победы отмечается. У общественных организаций есть возможность проводить конкурсы и различные акции, посвященные ВОВ. Продолжается процесс побратимства наших городов и целых районов с российскими городами и регионами. И это нужно беречь. Во многих других странах бывшего СССР и этого нет", - подчеркнула спикер.

Переходя к угрозам, руководитель фонда указала на существование скрытых идеологических кампаний.

"Сейчас идет целенаправленная кампания по стиранию исторической памяти у населения. Это кампании по деколонизации, реабилитация басмачества и так далее", - высказала опасение эксперт.

Она напрямую связала эти процессы с геополитической повесткой крупных западных игроков.

"Это проекты западных стран, которые хотят присвоить себе победу над фашизмом. Например, Дональд Трамп в прошлом году заявил, что это США выиграли Вторую мировую войну, то есть он открыто отрицает роль советского народа в разгроме нацистской Германии и ее союзников", - возмутилась Анара Дауталиева.

Для иллюстрации парадоксальности таких заявлений выступающая привела пример из окружения самого американского политика.

"Парадокс в том, что его зять – Джаред Кушнер – это потомок белорусских партизан, которые пережили Холокост. В 1941 году они бежали из Гродно, спаслись в партизанском лагере, благодаря чему род Кушнеров до сих пор сохранился, а теперь Трамп отрицает роль СССР в Великой Победе", - рассказала спикер.

В завершение Анара Дауталиева призвала к жесткой защите национальных интересов в сфере культуры.

"Мы не должны позволить американцам присвоить себе заслуги наших предков, нам нужна эта память, потому что без нее мы потеряем себя, свои традиции и культуру", - резюмировала она.

Схожую позицию заняла директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран ЦА" Калдан Эрназарова, сделавшая акцент на культурной идентичности.

Она напомнила присутствующим о базовых ценностях, которые держат нацию в единстве.

"Историческая память – это фундамент культуры и залог сохранения языка, традиций и самого народа. Однако определенные люди в Кыргызстане об этом, похоже, забыли", - заметила Калдан Эрназарова.

Далее спикер подвергла резкой критике деятельность некоторых отечественных некоммерческих организаций.

"Некоторые грантополучатели, типа фонда "Эсимде", готовы предать свою историю в угоду интересам своих спонсоров. Под диктовку западных стран они переписывают, извращают и интерпретируют историю, манипулируют фактами и так далее", - заявила эксперт.

Она выразила сомнение в искренности исследователей, работающих на зарубежные институты.

"Я не знаю, верят ли сами сотрудники этого фонда в то, что пишут, но я точно знаю, что они на этом своем псевдонаучном переосмыслении исторического прошлого очень хорошо зарабатывают", - добавила директор фонда.

По мнению Калдан Эрназаровой, конечная цель таких проектов - лишение страны её геополитической субъектности.

"Это говорит о том, что внешние силы крайне заинтересосованы в том, чтобы мы стали манкуртами, чтобы наш народ перестал идентифицировать себя как наследника победы, а чувствовал бы себя жертвой. Западным фондам, которые вкладывают огромные средства в такие проекты, выгодно поставить нас в уязвимое положение, потому что так проще лишить страну и ее народ суверенитета, чтобы манипулировать ее сознанием и выкачивать из нее ресурсы. Утратив память, народ становится проводником чужих идей и ценностей, а значит управляем и зависим от внешних сил", - аргументировала она.

Спикер с тревогой перечислила первые тревожные симптомы проявления этой политики в Кыргызстане.

"К сожалению, у нас уже проявляются первые признаки того, что мы теряем свое прошлое – мы уничтожаем музеи и памятники, переименовываем города и улицы, начинаем сомневаться в своих партнерах, с которыми нас связывает многовековая история, и самое страшное – готовы принять на себя роль исторической жертвы, предавая забвению героические страницы своей истории", - констатировала выступающая.

В финале своего выступления Калдан Эрназарова призвала общество не идти на поводу у манипуляторов.

"Мы идем на поводу у манипуляторов, реализовывая их геополитические интересы. Но историческая память не должна зависеть от идеологии или политики, историческая память – это генетический код народа, который позволяет ему развиваться, сохраняя свои традиции и преемственность поколений", - подытожила она.

В завершение дискуссии слово взяла заместитель директора ЦЭИ "Ой Ордо" Наталья Крек, которая подробно остановилась на геополитической стороне вопроса.

Она перечислила государства, которые, по ее сведениям, наиболее активно финансируют программы переформатирования памяти.

"Значительные усилия по искоренению памяти о героическом прошлом, о ВОВ у молодого поколения на постсоветском пространстве, в том числе в странах Центральной Азии, прилагают США, Британия, страны Евросоюза, Япония и Турция", - заявила Наталья Крек.

Эксперт детально остановилась на попытках переоценки некоторых исторических движений.

"Проводятся кампании по реабилитации Туркестанского легиона, где басмачей, служивших фашистам во время Второй мировой войны, пытаются героизировать, выставляя их "борцами национально-освободительного движения"", - отметила она.

Отдельно спикер упомянула историческую роль Анкары в этих процессах.

"Активное участие в этом процессе принимает Турция, которая в период с 1939 по 1945 годы, формально занимая позицию нейтралитета, поддерживала тесные союзнические отношения с нацистской Германией, снабжая фашистов различным сырьем. И не только. Есть данные, что именно турки курировали басмаческое движение в Средней Азии", - сообщила аналитик.

Наталья Крек подчеркнула, что деколонизаторские нарративы намеренно искажают реальный вклад Киргизской ССР в общую Победу.

"В рамках проектов по так называемой "деколонизации", которые разрабатываются в западных странах, факты сплоченности и мужества советского народа пытаются заменить русофобскими нарративами, внедряя в сознание целых народов мысль о том, что их предки воевали, якобы, за чуждые им интересы. При этом игнорируется тот факт, что Киргизская ССР, например, одной из первых встала на защиту Советского Союза в 1941 году", - напомнила она.

Для подтверждения масштаба подвига кыргызстанцев спикер привела архивную статистику.

"На фронт ушли более 300 тысяч граждан республики, половина из которых были добровольцами. Многие из них героически погибли или до сих считаются пропавшими без вести. Сформированные на территории нашей страны воинские соединения, в том числе Панфиловская дивизия, внесли значительный вклад в достижение Победы", - сделала акцент эксперт.

Она также напомнила о колоссальной работе, проделанной республикой в тылу.

"Кыргызстан ковал победу и в тылу, став не только одним из центров, где нашли приют тысячи детей, куда были эвакуированы тысячи ученых, промышленные объекты и научные институты. Кыргызстанцы, как и тыловики в других республиках, работали круглыми сутками, обеспечивая фронт всем необходимым, принимая раненых и так далее. Поэтому ВОВ затронула практически каждую семью в Кыргызстане", - пояснила спикер.

Наталья Крек убеждена, что подобные спекуляции на тему войны недопустимы и требуют жесткой государственной реакции.

"Именно поэтому попытки убедить потомков героев в том, что их предки боролись за чужие интересы, кощунственны и должны пресекаться на государственном уровне, как это делается, например, в Беларуси и России", - акцентировала внимание она.

В финале выступления замдиректора ЦЭИ рассказала о доступных технологических инструментах, которые создаются для сохранения исторической правды.

"Как известно, Российская Федерация сохраняет и чтит память обо всех участниках войны и тружениках тыла. Совместно с партнерами по СНГ проводятся поисковые работы и идентификация солдат, захороненных в братских могилах. Проводятся просветительские кампании о вкладе народов бывшего СССР в Победу над фашизмом. При содействии Минобороны РФ, Российского исторического и Российского военно-исторического обществ созданы общедоступные электронные базы, где не только россияне, но и жители стран ЦА и Закавказья могут ознакомиться с подвигами своих предков или найти данные о своих без вести пропавших во время ВОВ родственниках. Эти массивы информации регулярно обновляются. В нашей республике такая деятельность проводится на уровне общественности, например, поискового движения Кыргызстана "Наша Победа – Биздин Жениш" и движения "Бессмертный полк"", - подытожила Наталья Крек.