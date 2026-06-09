Почему Баткенские события остаются неизвестной войной для молодежи?

"Сегодня в молодежной среде происходит серьезная борьба мотивов и смыслов, и не только по части восприятия истории ВОВ, но и в плане сохранения национальных традиций в целом, поскольку идет массовая исламизация молодежи, которая при этом не знает даже, что такое суннизм и шиизм, что такое ханафизм или "Хизб ут-Тахрир". И это большая проблема для нашего государства", - об этом в ходе круглого стола "Без срока давности: сохранение исторической памяти как фактор межнационального согласия и воспитания патриотизма" заявил заместитель председателя Союза ветеранов Баткенских событий Нарынбек Акматов. Дискуссия, организованная Центром экспертных инициатив (ЦЭИ) "Ой Ордо" в Бишкеке, была посвящена поиску современных инструментов противодействия фальсификации истории.

По мнению спикера, негативные тенденции в образовательной сфере грозят обернуться системным кризисом деградации поколений.

"Многие дети вообще перестают в школу ходить, потому что их религиозные родители отрицают светское образование, то есть в обозримом будущем мы можем получить огромное количество граждан, которые не то что историю Великой Отечественной войны не знают, они вообще будут малограмотными. И этот вопрос нужно срочно решать на уровне государства. Здесь важна роль и экспертного и академического сообщества. Нужно интегрировать национальные традиции и новые веяния в процессы сохранения исторической памяти не только среди молодежи, но и в целом среди населения", - забил тревогу ветеран.

В качестве примера столкновения религиозных догм с традициями сохранения памяти Нарынбек Акматов привел внутренние барьеры при проведении мемориальных акций.

"То же движение "Бессмертный полк" может стать камнем преткновения даже не со стороны внешних сил, а со стороны верующих, потому что в радикальных течениях ислама запрещено фотографировать людей, поскольку считается, что пророк Мухаммед сказал: "Меня не рисуйте". И верующие прячут портреты своих ветеранов. Поэтому этот фактор тоже надо учитывать, массовая исламизация населения, радикальная религиозность будет способствовать стиранию исторической памяти, потому что там самоидентификация совершенно иная уже", - добавил эксперт.

Переходя к внешним угрозам в инфополе, спикер призвал отказаться от пассивного наблюдения за геополитическими оппонентами.

"Сегодня в публичное пространство активно внедряется тезис, что Вторую мировую войну выиграли американцы. Такие вбросы нацелены, прежде всего, на молодежь. Но мы, старшее поколение, что сделали для того, чтобы не позволить внешним силам запудрить мозги нашему подрастающему поколению? Практически ничего. Нужно меньше констатировать факт, что американцы выигрывают информационную войну на поле исторической памяти, нужно работать со своей молодежью. На такие мероприятия, как сегодняшний круглый стол, нужно привлекать молодых начинающих экспертов", - подчеркнул он.

Для исправления ситуации выступающий предложил вернуть проверенные советские институты школьного воспитания.

"Нужно вводить в школах начальную военную подготовку с элементами идеологического и патриотического воспитания. Вспомните, какую идеологическую миссию в советское время выполняли военруки", - напомнил докладчик.

В то же время эксперт указал на жесткий кадровый голод в этой сфере, вызванный экономическими причинами.

"В университете, где я работаю, есть допризывная подготовка, и мы ежегодно отмечаем День памяти Панфиловской дивизии, Курской битвы и так далее. В эти дни мы проводим соревнования по стрельбе, по борьбе и так далее. Мы готовим будущих специалистов, которые могли бы работать в школах и вузах по допризывной подготовке, могли бы заниматься именно патриотическим воспитанием молодежи, но у них такая маленькая зарплата, что основная часть этих специалистов уходит работать по другим направлениям", - с сожалением констатировал он.

Нарынбек Акматов выразил уверенность, что для обеспечения преемственности поколений государству и обществу необходима максимальная гибкость.

"Я согласен с тем, что методы, которые были применимы к нашему поколению, сегодня не работают. Поэтому нужны новые форматы работы с молодежью. Мы не должны им навязывать свои правила, если мы хотим обеспечить преемственность поколений и сохранение исторической памяти нужно проявить гибкость, и преподносить важную информацию подрастающему поколению в доступной для них форме", - заметил специалист.

Объясняя психологию современного цифрового поколения, ветеран обратил внимание на доминирование клипового мышления.

"История в нашем понимании – это факты и цифры, в которых нет эмоций, а современная молодежь воспринимает мир скорее именно на психоэмоциональном уровне. Да это есть в художественной литературе, в художественных фильмах, но молодым людям тяжело читать толстые книги или смотреть фильмы. В современном цифровом пространстве переизбыток информации, соответственно ее потребление ускоряется, и нынешняя молодежь лучше воспринимает короткий визуальный контент. Это нужно обязательно учитывать в работе с подрастающим поколением", - пояснил спикер.

В качестве первоочередного шага по защите столичной топонимики ветеран поддержал инициативу организаторов форума.

"Я поддерживаю инициативу ЦЭИ "Ой Ордо" обратиться к президенту КР, чтобы сохранить название проспекта "Молодая гвардия". И еще было бы неплохо вернуть в школьную программу сам роман Фадеева, потому что это не только часть нашей истории, это примеры мужества. Это шаг к тому, чтобы не позволить кому-то присвоить себе нашу Победу, достижение которой советскому народу стоило миллионов человеческих жизней", - заявил он.

В финале своего доклада Нарынбек Акматов призвал прекратить спекуляции вокруг национального состава советских дивизий.

"Фашизм был побежден советским народом, в том числе моим дедом и прадедом – они оба воевали во время ВОВ, как и Николай Яковлевич Ананьев – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, один из 28 героев-панфиловцев, в честь которого на Иссык-Куле названо село. Поэтому нужно прекратить разделение по национальностям, что в войне приняли участие столько-то русских, столько-то кыргызов, столько-то азербайджанцев, это был единый советский народ, который победил фашизм ценой миллионов человеческих жизней", - резюмировал эксперт.

На попытки переписать историю не только Великой Отечественной войны, но и всего тюркского мира обратил внимание редактор МИА "Sputnik Кыргызстан" Таалай Ороскулов.

"Мы знаем, что есть попытки переписать историю ВОВ, но то же самое происходит с историей тюркских народов. Именно здесь и происходит очень серьезная корреляция. И это очень чувствительный вопрос", - подчеркнул спикер.

Для иллюстрации масштабов проблемы журналист рассказал о своем недавнем споре со студентом в стенах ведущего вуза страны.

"Недавно в Кыргызском национальном университете на круглом столе, посвященном Дню Победы, мы обсуждали тему сохранения исторической памяти о ВОВ. Буквально через неделю в том же КНУ я выступал на тему, как в информационном поле нужно подавать тему истории тюркских народов. И у нас с одним молодой человеком произошел серьезный спор относительно личности Мустафы Шокая. Мой оппонент назвал этого пособника нацистов защитником Туркестана. С одной стороны это не удивительно, учитывая, что в том же Казахстане ему памятники сейчас ставят. С другой стороны это и есть новая интерпретация исторических событий, когда героизируются пособники фашистов. Когда история тюрков, уходящая в глубокую древность, коррелируется с войной, произошедшей меньше века назад", - рассказал Таалай Ороскулов.

По мнению редактора, заниматься идеологическим просвещением в вузах уже слишком поздно, а работу с детьми нужно начинать значительно раньше.

"Начинать рассказывать детям историческую правду нужно не в школах и тем более не в вузах, а в детском саду", - выразил убеждение спикер.

Он напомнил, что в свое время западные нарративы внедрялись в сознание постсоветских детей через массовую поп-культуру, и сегодня нужно использовать те же инструменты.

"Давайте вспомним, как в девяностые годы нам, нашей молодежи внедряли те нарративы, о которых мы сегодня возмущаемся. Через зарубежные фильмы, через компьютерные игры, в которые все мы играли. А это и есть промывание мозгов на примитивном уровне, но очень эффективное с точки зрения влияния на мировоззрение детей. Что мы можем сделать в ответ? Сегодня зашла речь о переименовании бульвара Молодой Гвардии в Бишкеке. Я недавно перечитал этот роман. Это история про мальчиков и девочек, которым было по 16-17 лет, которые проявили настоящий героизм, за что фашисты над ними жестоко издевались и убили их. Это толстая книга, которую современная молодежь вряд ли будет читать, но ее можно донести до подростков в доступной интересной форме – фильм, сериал, пусть даже ролик, мультфильм или аниме. Главное, чтобы молодежь это заинтересовало, чтобы им зашла сама тема", - поделился видением журналист.

В качестве примера успешного продвижения патриотических ценностей через массовый кинематограф Таалай Ороскулов привел российский кинематограф, посетовав, что о недавней истории самого Кыргызстана до сих пор не снято хороших блокбастеров.

"То же самое касается Баткенских событий – это действительно неизвестная для нашего подрастающего поколения война, хотя происходила она по меркам истории совсем недавно. Как о ней рассказать? Можно снять художественный фильм – боевик, чтобы там был экшн, чтобы были крутые герои и т.д. Не надо перевирать историю, нужно изменить формат ее подачи. "Девятая рота" про Афганистан – это не про документалистику и исторические факты. Это художественный фильм, снятый по голливудским стандартам. Но, несмотря на то, что в нем присутствует элемент интерпретации и влияние нарративов, его цель – привлечь внимание к войне в Афганистане – была достигнута, и многие пацаны на этом "зависли" - про долг, про героизм, про Родину задумались. Почему фильм "Двадцать восемь панфиловцев" не "зашел"? Потому что в нем не было экшена, не было доступного, понятного материала для молодежи – они мыслят сейчас другими категориями", - детально разложил ситуацию эксперт.

Резюмируя, редактор призвал к созданию мягкого, ненавязчивого, но регулярного идеологического фона для самых маленьких.

"Не нужно снимать мультфильмы прямо про войну или про День Победы. Нужно внедрять эти элементы в те мультики, которые популярны среди детей. Допустим, "Маша и Медведь", пусть там герои на Бессмертный полк идут с портретами дедушек, или в параде участвуют. Это нужно делать ненавязчиво, мягко, включая какие-то символические вещи в визуал пусть даже на заднем плане, фоном, но мозг их будет считывать, и дети будут впитывать эту правильную информацию", - подытожил он.

Аналогичное мнение высказала исполнительный директор "Союза женщин за традиционные ценности" Жаныл Боконбаева, призвавшая обратить внимание на тренды в социальных сетях.

"Мне недавно в Instagram попался один reels, созданный на основе искусственного интеллекта. Автор контента парень, который живет в России, он делает потрясающие короткие ролики, посвященные ВОВ. Например, последнее, что я увидела, он создал короткий ролик на тему обороны дома Павлова. Что там может быть нового? А он вносит туда элемент мистики. Как будто немцы использовали какие-то магические ритуалы для того, чтобы оживлять погибших фашистов, и те атаковали уже, будучи живыми мертвецами, плюс использовали огромных монстров. Я вначале, конечно, возмутилась, что за абсурд, но потом мне объяснили, что это "цепляет" детей и подростков", - рассказала спикер.

Она отметила, что для современных подростков события середины XX века кажутся очень далекими, поэтому формат подачи информации имеет решающее значение.

"Они вряд ли увидят живого ветерана, и для них ВОВ – это то же, что для нас битва при Ватерлоо, но в их памяти останется этот ролик, где фашисты – это негативные персонажи. Еще один ролик показывает, что СССР разработал супер боевого робота – детям сейчас это интересно, это им понятно. Эта фантазийная подача достигнет цели быстрее, чем привычные нам форматы. В отношении подрастающего поколения, как ни парадоксально, работают именно такие сюжеты", - пояснила эксперт.

В завершение выступления руководитель организации призвала к разработке долгосрочной государственной стратегии, рассчитанной на десятилетия вперед.

"Необходимо на государственном уровне, привлекая частный сектор, меценатов и общественность, разработать стратегию и концепцию работы именно с молодежью шагом пять, восемь, десять, двадцать лет, опираясь на их перцепцию, используя их язык и смыслы. И тогда будет гораздо проще сохранять историческую память, как элемент преемственности поколений, как генетический код победителей", - заявила Жаныл Боконбаева.

В свою очередь системный аналитик Мурат Мусабаев также поддержал мысль о том, что на данном этапе историческую память следует рассматривать с точки зрения психоэмоционального восприятия.

"История - это фактология – события, даты, места, имена и т.д. Но в ее восприятии важную роль играет художественная литература, кинематограф, музыка. Искусство позволяет прочувствовать то или иное событие на психологическом и эмоциональном уровнях. Это запоминается лучше, чем официальные данные. Поэтому нужно работать именно в этом направлении – делать акцент не столько на исторической компоненте, сколько на психоэмоциональном восприятии", - поделился мнением спикер.

Вместе с тем аналитик детально разъяснил глубинную, метафизическую суть феномена народного подвига и сплоченности в годы суровых испытаний.

"Есть такое понятие "сакральная потенция Духа". Кыргызы называют ее манас. Эта глубинная сила есть в каждом человеке, она может дремать всю жизнь, но может и пробудиться. Что и произошло с миллионами людей, например, во время ВОВ – их дух проснулся, и они оказались на другом уровне сознания. Сплоченность советского народа во время Великой Отечественной войны и после ее окончания, когда нужно было страну из руин поднимать, до сих пор называют беспрецедентным историческим феноменом", - объяснил аналитик.

По словам эксперта, именно этот проснувшийся духовный импульс переломил ход мировой истории.

"Когда война только началась, был страх и недоумение, однако очень скоро ситуация в корне изменилась. Психологизмы, типа, "Вставай, страна огромная", стали пробуждать в людях сакральную составляющую – проявился дух. Начинается массовое движение: люди из самых дальних уголков Советского Союза идут добровольцами на фронт, остальные работают у станков и на полях по 15 часов, после рабочей смены носки вяжут для фронта. После пробуждения этой сакральной потенции в духовном смысле проснулся манас, и начался перелом в войне. В итоге СССР смог победить фашизм, благодаря этому духу", - детализировал он.

Однако последующие поколения, как считает аналитик, нарушили "закон небесного мандата", что привело к ослаблению общества и потере родовой защиты на генетическом уровне.

"Потом люди стали его предавать, нарушая закон небесного мандата – это энергоинформационное поле наших предков. Это не мистика и не фантастика, на уровне ДНК мы несем информацию о своих предках, которых никогда в жизни не видели, потому что их давно нет. И когда мы помним и почитаем своих предков – не поименно, а на ментальном уровне, мы не только укрепляем свой дух, мы обогащаем свое энергоинформационное поле, мы становимся сильнее. Когда мы предаем память о своих предках, мы перечеркиваем свой генетический код, ослабевая энергетически и физически, т.е. наш дух – наша сакральная потенция погибает. Мы теряем благословение своего рода, если так понятнее", - добавил эксперт.

Мурат Мусабаев подчеркнул, что очернение советского периода сознательно используется геополитическими игроками для создания духовной пустоты и последующего управления сознанием граждан.

"Когда мы ругаем свое прошлое – период СССР, допустим, когда пытаемся переписать свою историю, вычеркивая из своей памяти и памяти будущих поколений важные события, связанные, например, с ВОВ, во время которой наши отцы, деды, прадеды отдавали свои жизни, чтобы мы сейчас были, мы предаем не только их. Мы предаем самим себя, поскольку в нас заложена генетическая информация, полученная нами от наших предков. В итоге мы оказываемся уязвимыми, потому что в нашем энергетическом поле и внутри нас появляется пустота. И определенные геополитические игроки давно это поняли, поэтому и прилагают максимум усилий, чтобы стереть нашу ментальную память, чтобы убить наш сакральный дух, чтобы заполнить наше энергетическое пространство чуждыми нам ценностями: ЛГБТ, радикальные религиозные идеи, лояльность к нацизму и фашизму и так далее, потому что так они могут нами управлять", - раскрыл суть манипуляций спикер.

В заключение аналитик призвал жестко отстаивать право на свою историю и дух предков.

"Вот почему важно сохранять историко-психологическую память. Мы можем черное называть черным, белое – белым, но мы не должны никому позволять лишить нас прошлого, лишить нас духа, лишить нас благословения", - констатировал он.

Аналогичное мнение выразил внешний эксперт НИСИ при Президенте КР Марат Абдылдаев, отметивший прямую связь между историческим сознанием и национальной безопасностью.

"Сознание человека формирует его память, а сознание народа в значительной мере – знание и оценка своей истории. В этом смысле важным элементом нашего национального сознания является ВОВ, история которой в последнее время стала предметом не только общественного дискурса, но и политических спекуляций, запущенных определенными внешними силами на постсоветском пространстве с конкретной целью. Хотя надо отметить, что Кыргызстан эти процессы затронули в меньшей степени, чем другие бывшие советские республики, тем не менее, мы видим, что и в нашей стране все активнее совершаются попытки "переосмыслить" историю, и не только в том, что касается периода 1941-1945 годов", - заявил спикер.

Разделяя тревогу коллег по поводу исторической неграмотности молодежи, аналитик добавил, что серьезная просветительская работа необходима и взрослому населению, включая экспертную среду.

"Образовывать в плане истории нужно и взрослое население. Порой среди экспертов нет общего понимания по некоторым историческим вопросам. Например, что касается истории Великой Отечественной войны, то ее нельзя рассматривать в отрыве от феномена Советского Союза. Однако даже в России некоторые эксперты как бы присваивают советский период только себе. И это неправильно, я считаю. ВОВ в той же мере часть истории и Кыргызстана, как и Победа – это победа и нашей страны тоже, потому что наша республика принимала в ней активное участие и на фронте, и в тылу", - напомнил Марат Абдылдаев.

Он также подверг жесткой критике западный нарратив, пытающийся уравнять тоталитарные режимы XX века.

"Еще один тезис нацелен на то, чтобы уравнять в истории Сталина и Гитлера и их роль во Второй мировой войне. Этот тезис был сформулирован и запущен в наше информационное пространство западными странами, однако нашел здесь сторонников. Это совершенно несправедливое утверждение, поскольку если поставить эти две личности в один ряд, то это значит отождествить весь советский народ, его стремления и достижения с фашизмом. А с этим невозможно согласиться. Могут быть споры о культе Сталина, о его недостатках и так далее, но это не может иметь никакого отношения к подвигу советского народа, победившего фашизм", - подчеркнул спикер.

Формулируя доктрину национальной идентичности Кыргызстана, представитель НИСИ призвал не вычеркивать из летописи государства ни один из исторических этапов, уделив особое внимание новейшей истории.

"Что касается современного этапа развития Кыргызстана и определения идентичности кыргызского народа, мне кажется, наша доктрина идентичности должна укреплять национальный дух, основанный на полиэтничности, сохранять и приумножать свои традиции, почитать предков и бережно относиться к своей многовековой исторической памяти. Ни в коем случае нельзя выбрасывать из истории страны какие бы то ни было периоды. Это касается и енисейского, и дореволюционного, и советского, и современного периода. В этой связи важно помнить Баткенские события 1999-2000 годов, которые стали важнейшим уроком в нашей новейшей истории", - резюмировал Марат Абдылдаев.

В финале экспертной встречи слово взял сотрудник Жогорку Кенеша КР Самат Каниметов, который подробно остановился на военно-политическом значении Баткенского кризиса.

"Баткенские события 1999–2000 годов стали серьезным вызовом для национальной безопасности Кыргызстана и всей Центральной Азии. Они наглядно продемонстрировали необходимость модернизации вооруженных сил, повышения их боеготовности и выстраивания эффективных механизмов коллективной безопасности. В частности, этот кризис подтвердил важность координации усилий и оперативного реагирования на транснациональные угрозы в рамках ОДКБ", - акцентировал внимание спикер.

Он подытожил дискуссию, подчеркнув, что память о защитниках Баткена должна стоять в одном ряду с другими героическими страницами отечественной истории.

"Вместе с тем Баткенские события имеют глубокое идеологическое значение. Мужество военнослужащих и стойкость мирных жителей служат эталоном патриотизма, единства и преданности Родине. Сохранение памяти об этих днях - ключевой элемент воспитания у молодежи чувства ответственности за судьбу государства, уважения к истории и готовности защищать национальные интересы. Сегодня это наследие остается важнейшим напоминанием о ценности мира, стабильности и суверенитета", - заключил Самат Каниметов.