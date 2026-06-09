Администрация Дональда Трампа разворачивает масштабное экономическое наступление на мировые рынки. Столкнувшись с провалом своей прошлогодней протекционистской кампании, жестким отпором со стороны Китая и Евросоюза, а также с судебными запретами внутри собственной страны, Белый дом экстренно меняет тактику. Ради обхода конституционных ограничений американское руководство пошло на беспрецедентный шаг, наглядно продемонстрировав, что современные политики готовы использовать абсолютно любые, даже самые парадоксальные предлоги и чуждые их идеологии лозунги для достижения личных и властных целей.

Капиталист на защите марксистских лозунгов

Первая попытка Трампа перестроить мировую торговлю с помощью жесткого тарифного давления захлебнулась после его возвращения в Белый дом. В феврале Верховный суд США признал большинство президентских импортных пошлин, введенных под предлогом "чрезвычайной ситуации", незаконными. Высшая судебная инстанция подтвердила, что право облагать налогами американских граждан по Конституции принадлежит исключительно Конгрессу, а не главе государства.

Попытка обойти это решение с помощью временного 10-процентного сбора на весь импорт также оказалась краткосрочной, так как закон 1974 года позволяет задействовать этот механизм максимум на 150 дней, и срок его действия истекает уже 24 июля. Оказавшись в юридическом тупике, миллиардер и ультракапиталист Трамп внезапно примерил на себя роль едва ли не нового вождя мирового пролетариата. Белый дом официально обвинил торговых партнеров в "недостаточно активной борьбе с эксплуатацией трудящихся" и принудительным трудом, что, по мнению администрации, дает президенту право вводить пошлины единоличным росчерком пера.

Ради реализации своей тарифной вендетты Вашингтон пытается выставить себя главным планетарным защитником рабочего класса, внедряя следующие ставки:

Для государств, где полностью отсутствуют законодательные нормы против принудительного труда, предусмотрен тариф в размере 12,5%.

Для всех остальных рынков, включая ближайших соседей и союзников в лице ЕС, Канады и Мексики, вводится пошлина в 10% под предлогом того, что местный контроль за соблюдением прав рабочих является "недостаточно жестким".

Вторым этапом обхода судебных ограничений со стороны Министерства торговли США должны стать расследования о так называемых "избыточных мощностях". Этот шаг направлен в первую очередь против китайских производителей электромобилей и альтернативной энергетики. Международные экономисты уже охарактеризовали новые инициативы американской администрации как искусственную юридическую фикцию, созданную исключительно ради концентрации власти в руках президента.

Экономическое бремя ложится на американцев

Пока Трамп использует риторику в духе Коминтерна и заявляет, что его протекционистский курс реанимирует внутреннее производство, а финансовую нагрузку несут зарубежные экспортеры, макроэкономическая статистика свидетельствует об обратном.

Данные профильных исследований: Более 90% стоимости всех введенных Вашингтоном пошлин в конечном итоге оплатили сами американские потребители и местный бизнес через удорожание зарубежных комплектующих и готовых товаров. Вместо ожидавшегося подъема в строительном секторе и национальной промышленности зафиксирован спад.

Если в первый год своего нового срока Трамп сумел поднять средний уровень импортных тарифов в США с 2–3% до пиковых 13–16%, то после февральского вердикта Верховного суда этот показатель скорректировался до 8–10%. Постоянные манипуляции правилами игры ради достижения сиюминутных политических амбиций лишают американский бизнес возможности долгосрочного планирования, а стремление замкнуть все рычаги управления на Белом доме провоцирует волну гражданских протестов внутри Штатов.

Разрыв с союзниками и валютные риски

Новая протекционистская стратегия, завуалированная под заботу о правах трудящихся, наносит тяжелый удар по системе международных альянсов Вашингтона. Используя тарифный шантаж, Белый дом пытался принудить партнеров к подписанию соглашений на условиях США. Однако регулярная готовность американского лидера пересматривать только что заключенные договоры полностью подорвала доверие к американской дипломатии.

На сегодняшний день под вопросом оказалась ратификация фундаментального торгового соглашения между США и Европейским союзом. Стагнируют и переговоры с ключевыми партнерами по Североамериканской зоне свободной торговли - Канадой и Мексикой. Стремление Трампа добиться своего любой ценой неизбежно спровоцирует масштабные ответные меры со стороны Китая и других ведущих экономик мира. Подобная эскалация грозит не только подорвать международный статус доллара как главной резервной валюты, но и ввергнуть всю глобальную финансовую систему в состояние затяжного кризиса.