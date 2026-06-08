Садыр Жапаров сменил зампредседателя ГКНБ

В руководстве ГКНБ КР произошли кадровые изменения. Президент Садыр Жапаров подписал указы, регламентирующие новые назначения в ведомстве, сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно официальным данным, новым заместителем председателя ГКНБ - директором Координационного центра по обеспечению кибербезопасности назначен Алмаз Ажыгулов.
Другим распоряжением президента от занимаемой должности заместителя главы ГКНБ - директора Координационного центра по обеспечению кибербезопасности освобожден Уранбек Шадыбеков.