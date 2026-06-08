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Садыр Жапаров сменил зампредседателя ГКНБ

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В руководстве ГКНБ КР произошли кадровые изменения. Президент Садыр Жапаров подписал указы, регламентирующие новые назначения в ведомстве, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно официальным данным, новым заместителем председателя ГКНБ - директором Координационного центра по обеспечению кибербезопасности назначен Алмаз Ажыгулов.

Другим распоряжением президента от занимаемой должности заместителя главы ГКНБ - директора Координационного центра по обеспечению кибербезопасности освобожден Уранбек Шадыбеков.


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URL: https://www.vb.kg/459198
Теги:
ГКНБ, кадры, Кыргызстан
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