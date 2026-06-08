Спор вокруг большинства может поставить под удар решения власти в Армении

В Армении разгорается скандал, который способен выйти далеко за рамки обычного спора о результатах выборов.

Оппозиционные политики и юристы утверждают, что между данными Центральной избирательной комиссии и территориальных избиркомов существуют серьезные расхождения, повлиявшие на распределение депутатских мандатов.

Суть претензий сводится к одному вопросу: располагает ли правящая сила необходимым квалифицированным большинством или оно было сформировано лишь на бумаге.

По данным критиков официальных итогов, власти получили не 64 депутатских мандата, как следует из окончательных результатов, а только 62. На первый взгляд разница выглядит незначительной. Однако именно эти два голоса могут определить законность целого ряда решений, принимаемых парламентом.

Дело в том, что для назначения генерального прокурора, принятия конституционных законов и ряда других ключевых решений требуется квалифицированное большинство в три пятых голосов. Если фактическое число депутатов правящей силы меньше заявленного, возникает вопрос: обладала ли власть необходимым количеством голосов для подобных решений вообще.

Особую остроту ситуации придают заявления о несоответствии официальных документов. Оппоненты власти утверждают, что данные территориальных комиссий не совпадают с цифрами, которые легли в основу итогового протокола ЦИК. В политических кругах уже звучат обвинения в возможной фальсификации документации и манипуляциях при подсчете мандатов.

Фактически речь идет не о технической ошибке и не о споре вокруг отдельных процентов. Под сомнение ставится сама легитимность парламентского большинства, на которое опирается власть.

Если информация о расхождениях подтвердится в правовом порядке, последствия могут оказаться масштабными. Под ударом окажутся не только решения, принятые квалифицированным большинством, но и вся конструкция парламентского управления, основанная на спорном распределении мандатов.

Пока официальные структуры не признают наличие нарушений и не дают исчерпывающих объяснений по поводу озвученных претензий. Однако чем дольше сохраняется неопределенность вокруг итогов подсчета, тем громче звучит главный вопрос: действительно ли у власти есть конституционное большинство или страна имеет дело с большинством, существующим лишь в официальных протоколах.

Именно ответ на этот вопрос может стать одним из самых серьезных политико-правовых вызовов для армянской власти за последнее время.