Сколько стоят жизни редких животных Кыргызстана?

За одного незаконно добытого снежного барса браконьеру в Кыргызстане придется заплатить 2 миллиона сомов. О действующих штрафах за отстрел редких животных напомнили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Ведомство продолжает борьбу с браконьерством, проводя регулярные рейды и внезапные проверки по всей стране. Под особой охраной находятся животные, занесенные в Красную книгу Кыргызстана.

Согласно действующим нормам, за незаконный отстрел снежного барса (илбирса) предусмотрен штраф в размере 2 миллионов сомов. За архара, марала, бурого медведя и джейрана нарушителям грозит штраф в 1,5 миллиона сомов. Незаконная добыча красного волка, манула и рыси обойдется в 50 тысяч сомов.

О серьезности проблемы свидетельствует недавний случай в Суусамырской долине. Там инспекторы выявили и задержали мужчину, который готовил мясо незаконно добытого дикого животного. Все материалы по данному факту переданы в следственные органы.

В Минприроды призвали граждан сообщать о фактах браконьерства и других нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия 108. В ведомстве подчеркнули, что конфиденциальность обращений гарантируется.