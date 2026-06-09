В Жогорку Кенеше предлагают увеличить кредиты на капельное орошение

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают увеличить максимальную сумму льготных кредитов, выдаваемых на внедрение систем капельного орошения. Этот вопрос обсудили на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды.

По словам депутата Алтынкуль Мурзакимовой, фермеры жалуются на сложную процедуру оформления кредитов под 2 процента годовых. Как отметила парламентарий, сбор необходимых документов занимает длительное время, из-за чего сельхозпроизводители нередко не успевают получить финансирование до окончания сезона.

Кроме того, по мнению фермеров, действующего лимита в 5 миллионов сомов недостаточно для полноценного внедрения системы капельного орошения.

"Для реализации таких проектов необходимо приобретать специализированную технику и оборудование. Значительная часть оборудования является импортной, его необходимо заказывать, а стоимость остается высокой", - подчеркнула депутат.

Заместитель министра сельского хозяйства Мирбек Дуйшеев сообщил, что проекты по капельному орошению включены в государственные программы поддержки аграриев. По его словам, финансирование также доступно через механизмы льготного кредитования по линии "ФСХ", где можно получить до 3 миллионов сомов под 6 процентов.

"По программе кредитования под 2 процента предусмотрена сумма до 5 миллионов сомов. Однако вопрос увеличения лимита будет рассмотрен", - отметил чиновник.