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В Жогорку Кенеше предлагают увеличить кредиты на капельное орошение

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- Светлана Лаптева
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Депутаты Жогорку Кенеша предлагают увеличить максимальную сумму льготных кредитов, выдаваемых на внедрение систем капельного орошения. Этот вопрос обсудили на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды.

По словам депутата Алтынкуль Мурзакимовой, фермеры жалуются на сложную процедуру оформления кредитов под 2 процента годовых. Как отметила парламентарий, сбор необходимых документов занимает длительное время, из-за чего сельхозпроизводители нередко не успевают получить финансирование до окончания сезона.

Кроме того, по мнению фермеров, действующего лимита в 5 миллионов сомов недостаточно для полноценного внедрения системы капельного орошения.

"Для реализации таких проектов необходимо приобретать специализированную технику и оборудование. Значительная часть оборудования является импортной, его необходимо заказывать, а стоимость остается высокой", - подчеркнула депутат.

Заместитель министра сельского хозяйства Мирбек Дуйшеев сообщил, что проекты по капельному орошению включены в государственные программы поддержки аграриев. По его словам, финансирование также доступно через механизмы льготного кредитования по линии "ФСХ", где можно получить до 3 миллионов сомов под 6 процентов.

"По программе кредитования под 2 процента предусмотрена сумма до 5 миллионов сомов. Однако вопрос увеличения лимита будет рассмотрен", - отметил чиновник.


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URL: https://www.vb.kg/459201
Теги:
кредит, сельское хозяйство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, полив
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