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Канат Сагынбаев провел "Открытый кабинет": что обсудили в Минтруда

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- Светлана Лаптева
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Министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Канат Сагынбаев провел аппаратное совещание в формате проекта "Открытый кабинет" с участием представителей СМИ

В мероприятии приняли участие сотрудники центрального аппарата министерства, руководители территориальных подразделений со всей республики в режиме видеоконференции, а также представители ведомства в Российской Федерации. После совещания министр ответил на вопросы журналистов.

Одной из главных тем стала подготовка к запуску нового государственного пособия "Бала ырысы". Как отметил Канат Сагынбаев, все подразделения должны быть готовы к началу приема заявлений и назначению выплат. Особое внимание поручено уделить информированию населения о порядке получения пособия.

Также участники обсудили организацию летнего отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей с инвалидностью и находящихся в трудной жизненной ситуации. Первая группа детей отправится в оздоровительные лагеря уже 10 июня. На реализацию программы из республиканского бюджета ежегодно выделяется 15 миллионов сомов. Министр поручил обеспечить безопасность детей и усилить контроль за организацией отдыха.

Еще одним вопросом повестки стали изменения в миграционной сфере, связанные с введением с 1 июля 2026 года новых правил въезда граждан Кыргызстана в Россию. В связи с этим глава ведомства поручил активизировать информационно-разъяснительную работу среди трудовых мигрантов.

По итогам совещания профильным подразделениям даны соответствующие поручения. После официальной части состоялась открытая дискуссия с журналистами по вопросам социальной защиты населения, трудовой миграции и реализации государственных программ.


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URL: https://www.vb.kg/459202
Теги:
Минтруда, Кыргызстан
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