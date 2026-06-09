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От логистов до гидроэнергетиков: Канат Сагынбаев о профессиях будущего

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- Светлана Лаптева
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Министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Канат Сагынбаев в рамках проекта "Открытый кабинет: территория ответственности" встретился со школьниками в Бишкекском городском управлении по содействию занятости.

Основной темой встречи стала профессиональная ориентация учащихся 9-х классов, которым предстоит определить дальнейший образовательный и карьерный путь.

Глава Минтруда рассказал подросткам о современных тенденциях на рынке труда и возможностях, которые предоставляют центры профессиональной ориентации. По его словам, сегодня молодым людям важно не только выбрать профессию, но и постоянно развивать свои навыки, поскольку технологии и искусственный интеллект быстро меняют требования работодателей.

"В современном мире важно не только выбрать профессию, но и постоянно развивать свои навыки", - подчеркнул министр.

Особое внимание было уделено специальностям, которые будут востребованы в ближайшие годы. В связи с реализацией крупных инфраструктурных проектов в Кыргызстане растет спрос на логистов, водителей, автоэлектриков, инженеров, специалистов в сфере гидроэнергетики, диспетчеров и электромонтеров.

Канат Сагынбаев также отметил, что после повышения заработной платы работников образования и здравоохранения эти сферы остаются одними из наиболее перспективных, особенно для работы в регионах, где сохраняется дефицит квалифицированных кадров.

Во время открытого диалога школьники смогли задать министру вопросы о выборе профессии, построении карьеры и личностном развитии.


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URL: https://www.vb.kg/459203
Теги:
Минтруда, СМИ, школа, Бишкек, Кыргызстан
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