Сагынбаев проверил, как готовят кыргызстанцев к трудовой миграции

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Канат Сагынбаев посетил Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда.

В ходе визита глава ведомства ознакомился с основными направлениями деятельности центра, результатами работы по организованному трудоустройству кыргызстанцев за рубежом, а также с мерами по защите прав и законных интересов трудовых мигрантов.

Руководство центра проинформировало министра о действующих программах трудоустройства, сотрудничестве с иностранными партнерами и работе по расширению возможностей легального трудоустройства граждан в различных странах.

Особое внимание во время посещения было уделено вопросам предвыездной подготовки граждан. Канат Сагынбаев посетил занятие для кыргызстанцев, получивших трудовые контракты для работы в Республике Корея в рамках Системы разрешения на трудоустройство иностранных работников.

Как отметили в центре, предвыездное обучение является обязательным этапом подготовки перед трудоустройством за границей. Во время занятий граждан знакомят с трудовым законодательством принимающей страны, условиями труда и проживания, правами и обязанностями работников, а также с правилами безопасного пребывания за рубежом.

Министр также встретился с будущими трудовыми мигрантами, которые готовятся к выезду в Южную Корею, поинтересовался ходом их подготовки и ответил на интересующие их вопросы.

Визит состоялся в рамках проекта "Открытый кабинет", организованного для представителей средств массовой информации с целью ознакомления с деятельностью Центра трудоустройства граждан за рубежом и проводимой работой по обеспечению легальной и безопасной трудовой миграции кыргызстанцев.