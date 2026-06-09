Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 101.00 - 102.00

С начала года в Кыргызстан доставили тела 174 граждан, умерших за рубежом

154  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За первые пять месяцев 2026 года в Кыргызстан доставили тела 174 граждан, скончавшихся за рубежом. Об этом сообщил директор Центра трудоустройства граждан за рубежом Бактыбек Кудайбердиев.

По его словам, на транспортировку тел из республиканского бюджета было направлено 21 миллион сомов.

"Ежегодно на доставку тел умерших граждан предусматривается 60 миллионов сомов. В целом этих средств хватает. В 2025 году за рубежом скончались 472 кыргызстанца, на доставку тел было выделено 56 миллионов сомов", - отметил он.

Бактыбек Кудайбердиев также обратил внимание на рост медицинского туризма среди кыргызстанцев. Все больше граждан выезжают на лечение в Турцию и Индию.

"К сожалению, вместе с этим увеличивается и число смертей. Ежегодно в этих странах умирают около 20–25 граждан Кыргызстана", - сообщил глава центра.

Напомним, 3 июня в гостинице Florist Inn в Нью-Дели произошел крупный пожар, жертвами которого стали 21 человек, включая троих граждан Кыргызстана. По данным СМИ, большинство иностранных постояльцев прибыли в столицу Индии для лечения в местных медицинских учреждениях..


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459209
Теги:
миграция, смертность, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  