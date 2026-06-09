С начала года в Кыргызстан доставили тела 174 граждан, умерших за рубежом

За первые пять месяцев 2026 года в Кыргызстан доставили тела 174 граждан, скончавшихся за рубежом. Об этом сообщил директор Центра трудоустройства граждан за рубежом Бактыбек Кудайбердиев.

По его словам, на транспортировку тел из республиканского бюджета было направлено 21 миллион сомов.

"Ежегодно на доставку тел умерших граждан предусматривается 60 миллионов сомов. В целом этих средств хватает. В 2025 году за рубежом скончались 472 кыргызстанца, на доставку тел было выделено 56 миллионов сомов", - отметил он.

Бактыбек Кудайбердиев также обратил внимание на рост медицинского туризма среди кыргызстанцев. Все больше граждан выезжают на лечение в Турцию и Индию.

"К сожалению, вместе с этим увеличивается и число смертей. Ежегодно в этих странах умирают около 20–25 граждан Кыргызстана", - сообщил глава центра.

Напомним, 3 июня в гостинице Florist Inn в Нью-Дели произошел крупный пожар, жертвами которого стали 21 человек, включая троих граждан Кыргызстана. По данным СМИ, большинство иностранных постояльцев прибыли в столицу Индии для лечения в местных медицинских учреждениях..