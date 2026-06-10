Около 12 тысяч кыргызстанцев получили работу за рубежом с начала года

За первые пять месяцев 2026 года при содействии Центра трудоустройства граждан за рубежом работу получили около 12 тысяч кыргызстанцев. Об этом сообщил директор Центра трудоустройства граждан за рубежом Бактыбек Кудайбердиев.

По его словам, наиболее востребованными направлениями остаются Великобритания, Болгария, Турция, Германия и Южная Корея.

В Великобританию кыргызстанцы чаще всего выезжают на сезонные сельскохозяйственные работы, в Болгарию и Турцию - в сферу гостиничного бизнеса. Одним из самых популярных направлений остается Южная Корея.

Как отметил Бактыбек Кудайбердиев, ежегодно Южная Корея предоставляет Кыргызстану около 3 тысяч квот на трудоустройство. Кандидаты проходят экзамен на знание корейского языка, после чего работодатели самостоятельно отбирают сотрудников по профессиональным и другим критериям.

В настоящее время по системе EPS в Южной Корее работают более 1,6 тысячи граждан Кыргызстана. Средняя заработная плата составляет около 1,7 тысячи долларов в месяц, при этом расходы на проживание и питание во многих случаях берет на себя работодатель.

Министр труда, социального обеспечения и миграции Канат Сагынбаев сообщил, что Кыргызстан также ведет работу по расширению сотрудничества с Японией.

По его словам, с апреля 2027 года в Японии начнет действовать новая программа привлечения иностранных работников, в связи с чем стороны готовят межведомственное соглашение.

"Мы заинтересованы в том, чтобы наши граждане получали опыт на высокотехнологичных производствах, а затем возвращались и применяли полученные знания для развития экономики Кыргызстана", - отметил министр.

Предполагается, что срок трудовых контрактов в Японии составит не менее одного года, а заработная плата будет начинаться от 2 тысяч долларов в месяц.

Вместе с тем директор центра сообщил, что одной из наиболее распространенных проблем трудовых мигрантов остается невыплата заработной платы. Чаще всего такие случаи фиксируются среди граждан, работающих в России.

По его данным, в России сегодня находятся более 300 тысяч кыргызстанцев, однако лишь небольшая часть из них выезжает через официальные механизмы трудоустройства. Нередко граждане сталкиваются с переработками и нарушением трудовых прав.

Кроме государственного центра, трудоустройством кыргызстанцев за рубежом занимаются частные агентства занятости. В настоящее время в республике зарегистрировано 148 таких организаций.