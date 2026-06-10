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Минтруда показало модернизацию РУПОИ

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- Светлана Лаптева
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Министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Канат Сагынбаев вместе с представителями СМИ посетил Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий (РУПОИ) в рамках проекта "Открытый кабинет".

Сегодня РУПОИ является одним из ключевых учреждений страны, обеспечивающих людей с инвалидностью протезно-ортопедическими изделиями и средствами реабилитации. В учреждении работают 159 человек, около 10 процентов из которых составляют люди с инвалидностью.

Во время визита журналистам представили результаты модернизации предприятия. На обновление материально-технической базы было выделено 97,8 миллиона сомов, из которых более 89 миллионов направлены на закупку современного оборудования.

Впервые за счет средств республиканского бюджета в РУПОИ внедряются технологии 3D-протезирования. В учреждении появились 3D-сканер и 3D-принтер для изготовления приемных гильз протезов нижних конечностей, оборудование для моделирования ортопедических изделий и производства индивидуальных стелек.

Кроме того, начато обеспечение граждан с инвалидностью современными тифлотехническими и сурдотехническими средствами.

Особое внимание в ходе визита было уделено вопросам занятости и социальной интеграции людей с инвалидностью. Как отметили в учреждении, создание рабочих мест и соблюдение механизмов квотирования остаются важной частью государственной политики в сфере инклюзии.

Журналистам также представили образовательный проект "YouTube-школа", который реализуется совместно с общественным объединением "Мумкунчулук" и Реабилитационным центром для лиц с инвалидностью. Участники проекта обучаются видеосъемке, монтажу, созданию цифрового контента, медиаграмотности и развитию личного бренда.

По данным Минтруда, внедрение новых технологий и образовательных программ направлено на расширение возможностей людей с инвалидностью и повышение качества их жизни.


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URL: https://www.vb.kg/459213
Теги:
Минтруда, СМИ, Бишкек, Кыргызстан
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