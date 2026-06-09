Женская сборная Кыргызстана дважды обыграла Бахрейн

Национальная женская сборная Кыргызстана по футболу успешно провела два товарищеских матча против сборной Бахрейна в рамках учебно-тренировочного сбора, который проходит в Бахрейне.

В первой игре, состоявшейся 5 июня, кыргызстанские футболистки одержали уверенную победу со счетом 5:0. Авторами забитых мячей стали Акмарал Саякбаева, оформившая дубль на 21-й и 39-й минутах, Айжан Боронбекова, также отличившаяся двумя голами на 30-й и 52-й минутах, а также Назик Ишембиева, забившая на 60-й минуте.

Во втором матче, который прошел 7 июня, подопечные главного тренера Антонио Мессы вновь не оставили соперницам шансов. После безголевого первого тайма кыргызстанки забили четыре мяча во второй половине встречи и победили со счетом 4:0. Голы на свой счет записали Нагима Туралиева (65-я минута), Айтурган Курманбекова (72-я), Нурсулуу Мурзакулова (80-я) и Анэля Асанбекова (90+5).

Таким образом, по итогам двух товарищеских матчей сборная Кыргызстана одержала две крупные победы с общим счетом 9:0, подтвердив высокий уровень подготовки. Учебно-тренировочный сбор в Бахрейне направлен на получение международного игрового опыта и подготовку команды к предстоящим официальным соревнованиям.