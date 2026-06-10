Калыбек Жумадылов назначен Исполнительным директором АРИС

Решением Наблюдательного совета Агентства развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС) от 4 июня 2026 года Исполнительным директором АРИС назначен Жумадылов Калыбек Аманатович. Решение о назначении принято единогласно членами Наблюдательного совета АРИС.

4 июня 2026 года заведующий отделом ЦУР и координации внешней помощи Администрации Президента Кыргызской Республики, представитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики в Наблюдательном совете Тилек Баянбек официально представил нового руководителя коллективу АРИС.

В ходе представления Тилек Баянбек отметил важность дальнейшей эффективной реализации программ и проектов, направленных на устойчивое развитие регионов, укрепление местного самоуправления и повышение качества жизни населения. Он пожелал новому руководителю успехов в работе и выразил уверенность, что его профессиональный опыт и управленческие компетенции будут способствовать дальнейшему развитию АРИС.

Калыбек Аманатович имеет значительный профессиональный опыт в сфере государственного управления, правоохранительной деятельности и противодействия коррупции. Трудовой путь начал в органах внутренних дел Кыргызской Республики, где последовательно прошел путь от оперативного сотрудника до руководящих должностей в подразделениях по борьбе с коррупцией, экономическими и должностными преступлениями. В разные годы занимал ответственные должности в системе Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

В 2021–2023 годах являлся главой государственной администрации – акимом Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области, где курировал вопросы социально-экономического развития территории, реализации государственных программ и взаимодействия с органами местного самоуправления. В последующем занимал должность государственного инспектора отдела организационной работы и взаимодействия с регионами Управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Калыбек Жумадылов имеет высшее юридическое образование. Окончил юридический факультет Международного университета Кыргызстана, впоследствии получил степень магистра. Является кандидатом юридических наук.

Обращаясь к коллективу АРИС, Калыбек Жумадылов подчеркнул готовность продолжить работу по развитию потенциала местных сообществ, укреплению партнерского взаимодействия с государственными органами и международными финансовыми институтами, а также обеспечению эффективной реализации программ и проектов АРИС. В числе приоритетных задач он отметил повышение эффективности и результативности реализуемых инициатив, обеспечение рационального и прозрачного использования грантовых и кредитных средств, своевременное освоение инвестиционных ресурсов и достижение устойчивых социально-экономических результатов в регионах Кыргызской Республики.