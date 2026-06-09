Почему Министерство просвещения КР делает противоречивые заявления?

Минпросвещения КР анонсировало революцию в школьной программе, спровоцировало петицию об отставке министра, а затем опровергло само себя. В чем истинная причина противоречивой образовательной политики, задается вопросом издание AsiaToday.

По словам авторов статьи, министр просвещения Догдургул Кендирбаева устроила настоящий интеллектуальный детектив. Сначала - в прямом эфире главного национального радио "Биринчи" брошен политический афтершок: преподавание целого ряда предметов в школах со следующего учебного года будет вестись исключительно на киргизском языке вне зависимости от его этнической принадлежности.

"Министерство внедряет требование, согласно которому в школах с русским языком обучения 50% классов должны быть кыргызскоязычными. Большинство новых муниципальных детских садов в Бишкеке также открываются с кыргызским языком воспитания", – подчеркнула министр, детализируя масштабы предстоящих изменений.

Решительные заявления о реформе школьной программы вошли в острое противоречие с другими публичными заявлениями министра Кендирбаевой. Недавно, выступая на организованном АНО "Евразия" (прим. – структура, которая финансирует Минпросвещения КР) форуме министр активно ратовала за всестороннюю популяризацию русского языка.

"Здесь мы обращаемся к предложению субсидировать факультеты русского языка либо обучить педагогов со знанием двух языков", – предлагала Кендирбаева, создавая ощутимый диссонанс между декларируемыми намерениями и реальными действиями министерства.

Затем последовало обескураживающее опровержение: "Кыргызстан не планирует в ближайшее время переводить школы на кыргызский язык".

"Особую пикантность ситуации придает хронология заявлений и Международный день русского языка, когда в Бишкеке в Кыргызско-российском славянском университете проходили торжественные мероприятия с участием дипломатических миссий СНГ. Нарочно не придумать более символического повода для оскорбления духа союзнических отношений.

Столь решительный публичный реформистский курс Министерства просвещения вошел в острое противоречие с реалиями образовательной системы и запросами общества. Несмотря на развитие государственного языка в республике по-прежнему наблюдается устойчиво высокий спрос на получение образования на русском. Особенно ярко это отражается в Ошской и Баткенской областях, где переполненность классов достигает критических отметок. Тенденция объясняется прежде всего социально-экономическими факторами: интенсивная трудовая миграция в Россию, где владение русским языком является необходимым условием успешной адаптации и карьерной интеграции.

Именно поэтому инициативы Минпросвещения вызывают неоднозначную реакцию в педагогическом сообществе, среди учащихся и их родителей, что уже спровоцировало волну общественного недовольства, выразившегося в петиции с требованием отставки министра Догдургул Кендирбаевой.

Что это? Элементарная профессиональная некомпетентность, намеренный зондаж общественной реакции или попытка усидеть на двух стульях между евразийской интеграцией и суверенизацией языка? Если планов нет, зачем было анонсировать? Если планы есть, то почему сразу откат? Ответ прост: либо внутри системы произошла жесткая "отмашка" сверху, либо мы стали свидетелями фатального пиар-провала министерства, которое не согласовало свои заявления с реальным политическим курсом.

Политический и социальный диссонанс

Внешне логика министерства понятна: государство имеет право и должно развивать национальный язык. Более того, в условиях, когда русскоязычные классы переполнены до 60 человек из-за спроса на трудовую миграцию в РФ, а в Бишкеке открываются новые муниципальные сады исключительно с кыргызским языком, создается объективное напряжение между языковыми предпочтениями элит и реальными запросами населения.

В связи с этим применяемая Минпросвещения методология вызывает куда больше вопросов, чем ответов. Министр Догдургул Кендирбаева, еще недавно ратовавшая за субсидирование русскоязычных факультетов, сегодня де-факто объявляет административную войну своим же решениям и инициативам, слишком резко качая политический и социальный маятники.

Совсем другое дело, что нынешние действия находятся в прямом противоречии с недавним заявлением президента Садыра Жапарова о намерении объединить образовательное пространство с Россией - инициативой, которую поддержали национальные лидеры двух стран.

То, что ведомство министра Кендирбаевой проводит собственную противоречивую линию, не совсем совпадающую с президенстким курсом подтверждается и членами национальной делегации на Петербургском международном

экономическом форуме.

"В Кыргызстане все граждане имеют возможность разговаривать, получать образование, государственные услуги и ответы на обращения на кыргызском и русском языках одинаково. В стране хотят создать полиязыковую среду, где будет возможность и развитие для ещё и третьего языка. Русский язык в Кыргызстане защищён Конституцией. И это не изменить!"

- прокомментировали ситуацию с публикациями в СМИ неоднозначных заявлений министра Кендирбаевой члены делегации.

Но идти вразрез с политикой Президента Жапарова – значит пытаться обнулить саму суть этого объединения и совершить политический суицид.

Проблема не в идее, а ее исполнении

Когда говорят о реформе образования без четких и понятных механизмов, сроков и ресурсов - это не реформа, а провокация общественного недовольства.

Учитель не заговорит на академическом киргизском по щелчку пальцев. В стране не хватает подготовленных кадров, адаптированных учебников для технических дисциплин, прозрачной модели финансирования. Казахстан и Узбекистан, шли через пилотные проекты, сертификацию педагогов и доплаты, а не через директивные проценты.

Более того, ведомство Догдургул Кендирбаевой проигнорировало главное: социальный запрос. Родители выбирают русские школы не из-за ностальгии, а из-за прагматики. Трудовая миграция, доступ к науке и технологиям - это выживание. Даже гипотетическая угроза отнять у детей эту возможность моментально вызвало абсолютно рациональный ответ общества на административный произвол – петицию об отставке Кендирбаевой.

Что в сухом остатке?

Рейтинг министра просвещения стремится к нулю, доверие к образовательной политике подорвано, а между Бишкеком и Москвой наверняка возникла политическая трещина там, где ранее царило взаимопонимание.

Развивать государственный язык - святая обязанность суверенного Кыргызстана. Но делать это через "имитацию реформы", запугивание учителей и угрозу качеству образования - путь в пропасть.

Своими публичными и административными метаниями между жестким "50%" и паническим "мы не планировали" министр Кендирбаева продемонстрировала главное: ее ведомство не готово к проведению столь чувствительной реформы. А без профессиональной коммуникации, поэтапности и уважения к реальным запросам людей любая, даже самая благая задача превращается в политическую катастрофу и социальный хаос.

Очевидно, данная ситуация повлечет вмешательство Президента Садыра Жапарова, поскольку в обществе растет запрос на понятный всем курс: либо системная и понятная стратегия образовательной реформы, либо борьба с управленческим абсурдом.