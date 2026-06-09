Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 101.00 - 102.00

Почему Министерство просвещения КР делает противоречивые заявления?

270  0
- Анвар Ажиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Минпросвещения КР анонсировало революцию в школьной программе, спровоцировало петицию об отставке министра, а затем опровергло само себя. В чем истинная причина противоречивой образовательной политики, задается вопросом издание AsiaToday.

По словам авторов статьи, министр просвещения Догдургул Кендирбаева устроила настоящий интеллектуальный детектив. Сначала - в прямом эфире главного национального радио "Биринчи" брошен политический афтершок: преподавание целого ряда предметов в школах со следующего учебного года будет вестись исключительно на киргизском языке вне зависимости от его этнической принадлежности.

"Министерство внедряет требование, согласно которому в школах с русским языком обучения 50% классов должны быть кыргызскоязычными. Большинство новых муниципальных детских садов в Бишкеке также открываются с кыргызским языком воспитания", – подчеркнула министр, детализируя масштабы предстоящих изменений.

Решительные заявления о реформе школьной программы вошли в острое противоречие с другими публичными заявлениями министра Кендирбаевой. Недавно, выступая на организованном АНО "Евразия" (прим. – структура, которая финансирует Минпросвещения КР) форуме министр активно ратовала за всестороннюю популяризацию русского языка.

"Здесь мы обращаемся к предложению субсидировать факультеты русского языка либо обучить педагогов со знанием двух языков", – предлагала Кендирбаева, создавая ощутимый диссонанс между декларируемыми намерениями и реальными действиями министерства.

Затем последовало обескураживающее опровержение: "Кыргызстан не планирует в ближайшее время переводить школы на кыргызский язык".

"Особую пикантность ситуации придает хронология заявлений и Международный день русского языка, когда в Бишкеке в Кыргызско-российском славянском университете проходили торжественные мероприятия с участием дипломатических миссий СНГ. Нарочно не придумать более символического повода для оскорбления духа союзнических отношений.

Столь решительный публичный реформистский курс Министерства просвещения вошел в острое противоречие с реалиями образовательной системы и запросами общества. Несмотря на развитие государственного языка в республике по-прежнему наблюдается устойчиво высокий спрос на получение образования на русском. Особенно ярко это отражается в Ошской и Баткенской областях, где переполненность классов достигает критических отметок. Тенденция объясняется прежде всего социально-экономическими факторами: интенсивная трудовая миграция в Россию, где владение русским языком является необходимым условием успешной адаптации и карьерной интеграции.

Именно поэтому инициативы Минпросвещения вызывают неоднозначную реакцию в педагогическом сообществе, среди учащихся и их родителей, что уже спровоцировало волну общественного недовольства, выразившегося в петиции с требованием отставки министра Догдургул Кендирбаевой.

Что это? Элементарная профессиональная некомпетентность, намеренный зондаж общественной реакции или попытка усидеть на двух стульях между евразийской интеграцией и суверенизацией языка? Если планов нет, зачем было анонсировать? Если планы есть, то почему сразу откат? Ответ прост: либо внутри системы произошла жесткая "отмашка" сверху, либо мы стали свидетелями фатального пиар-провала министерства, которое не согласовало свои заявления с реальным политическим курсом.

Политический и социальный диссонанс

Внешне логика министерства понятна: государство имеет право и должно развивать национальный язык. Более того, в условиях, когда русскоязычные классы переполнены до 60 человек из-за спроса на трудовую миграцию в РФ, а в Бишкеке открываются новые муниципальные сады исключительно с кыргызским языком, создается объективное напряжение между языковыми предпочтениями элит и реальными запросами населения.

В связи с этим применяемая Минпросвещения методология вызывает куда больше вопросов, чем ответов. Министр Догдургул Кендирбаева, еще недавно ратовавшая за субсидирование русскоязычных факультетов, сегодня де-факто объявляет административную войну своим же решениям и инициативам, слишком резко качая политический и социальный маятники.

Совсем другое дело, что нынешние действия находятся в прямом противоречии с недавним заявлением президента Садыра Жапарова о намерении объединить образовательное пространство с Россией - инициативой, которую поддержали национальные лидеры двух стран.

То, что ведомство министра Кендирбаевой проводит собственную противоречивую линию, не совсем совпадающую с президенстким курсом подтверждается и членами национальной делегации на Петербургском международном

экономическом форуме.

"В Кыргызстане все граждане имеют возможность разговаривать, получать образование, государственные услуги и ответы на обращения на кыргызском и русском языках одинаково. В стране хотят создать полиязыковую среду, где будет возможность и развитие для ещё и третьего языка. Русский язык в Кыргызстане защищён Конституцией. И это не изменить!"

- прокомментировали ситуацию с публикациями в СМИ неоднозначных заявлений министра Кендирбаевой члены делегации.

Но идти вразрез с политикой Президента Жапарова – значит пытаться обнулить саму суть этого объединения и совершить политический суицид.

Проблема не в идее, а ее исполнении

Когда говорят о реформе образования без четких и понятных механизмов, сроков и ресурсов - это не реформа, а провокация общественного недовольства.

Учитель не заговорит на академическом киргизском по щелчку пальцев. В стране не хватает подготовленных кадров, адаптированных учебников для технических дисциплин, прозрачной модели финансирования. Казахстан и Узбекистан, шли через пилотные проекты, сертификацию педагогов и доплаты, а не через директивные проценты.

Более того, ведомство Догдургул Кендирбаевой проигнорировало главное: социальный запрос. Родители выбирают русские школы не из-за ностальгии, а из-за прагматики. Трудовая миграция, доступ к науке и технологиям - это выживание. Даже гипотетическая угроза отнять у детей эту возможность моментально вызвало абсолютно рациональный ответ общества на административный произвол – петицию об отставке Кендирбаевой.

Что в сухом остатке?

Рейтинг министра просвещения стремится к нулю, доверие к образовательной политике подорвано, а между Бишкеком и Москвой наверняка возникла политическая трещина там, где ранее царило взаимопонимание.

Развивать государственный язык - святая обязанность суверенного Кыргызстана. Но делать это через "имитацию реформы", запугивание учителей и угрозу качеству образования - путь в пропасть.

Своими публичными и административными метаниями между жестким "50%" и паническим "мы не планировали" министр Кендирбаева продемонстрировала главное: ее ведомство не готово к проведению столь чувствительной реформы. А без профессиональной коммуникации, поэтапности и уважения к реальным запросам людей любая, даже самая благая задача превращается в политическую катастрофу и социальный хаос.

Очевидно, данная ситуация повлечет вмешательство Президента Садыра Жапарова, поскольку в обществе растет запрос на понятный всем курс: либо системная и понятная стратегия образовательной реформы, либо борьба с управленческим абсурдом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459221
Теги:
Министерство образования, образование, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  