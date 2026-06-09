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Суверенитет начинается с лаборатории

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- Анвар Ажиев
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Когда в Таразе в прошлом году открывали новый учебный корпус филиала Менделеевского университета, местные журналисты снимали не просто ленточку и чиновников. Они снимали лабораторные столы, за которыми сидели первокурсники - тридцать парней и девушек из Жамбылской области. Эти ребята первыми в истории страны начнут осваивать технологию неорганических веществ не где-нибудь в Москве или Европе, а у себя дома, в двух шагах от завода "КазФосфат", куда они потом придут работать. Кыргызстану такой сценарий - своя молодежь, свои компетенции, свое производство - знаком не понаслышке. Здесь давно работает Кыргызско-Российский Славянский университет, который уже больше тридцати лет готовит инженеров, медиков, юристов для нужд республики. И в этом, собственно, весь секрет того поворота в гуманитарном сотрудничестве между странами региона и Россией, который часто понимают неправильно. Принято думать, что открытие филиалов российских вузов или отправка тысяч студентов на учебу в соседнюю страну - это некое "растворение" суверенитета. На деле все ровно наоборот: именно такие прагматичные, точечные проекты и куют настоящую, а не декоративную государственность.

Свои инженеры вместо иностранных консультантов

Вспомните, о чем в Астане - да и в Бишкеке - говорили последние лет десять. Странам нужна диверсификация экономики, собственная переработка, цифровые платформы, развитие энергетики. Звучало это всегда убедительно, пока не вставал простой кадровый вопрос: а кто, собственно, будет всем этим заниматься? Можно пригласить дорогих экспатов, можно годами ждать, пока доморощенные специалисты наберутся опыта за рубежом и - если повезет - вернутся. А можно поступить иначе: построить образовательную инфраструктуру мирового класса прямо у себя и начать готовить национальные кадры под конкретные заводы, программы и технологии.

Именно так сегодня и выглядит сеть филиалов российских вузов в Казахстане. Их не навязывали извне - инициатива шла от казахстанского правительства. Президент Токаев поставил задачу: открыть не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов. Причем не абы каких, а тех, что способны закрыть самые чувствительные для экономики направления. И выбор был сделан в пользу российских учебных заведений не по сентиментальным причинам, а по абсолютно прагматичным: они сильны именно в тех областях, где у Казахстана есть ресурсная база и амбиции. Для Кыргызстана логика та же: горнодобыча, гидроэнергетика, агросектор - все это требует инженеров, которых нужно готовить здесь, а не импортировать.

Взгляните на карту. В Алматы, на базе КазНУ имени аль-Фараби, уже несколько лет работает филиал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ". Ребята изучают ядерную физику и информационные технологии. Это не абстрактные "айтишники" и "физики" - это будущие операторы и проектировщики атомных станций. Правительство включило МИФИ в Совет по стратегическому партнерству в науке и образовании. В планах - строительство полноценного кампуса с учебно-лабораторным корпусом и жильем для преподавателей, приезжающих из Москвы. То есть страна вкладывается не в "чужаков", а в собственную интеллектуальную базу. Когда через несколько лет казахстанский инженер-ядерщик будет принимать решение о режиме работы реактора, он сделает это на основе знаний, полученных здесь, а не за океаном. Это и есть суверенитет в самом прямом смысле: способность принимать технологические решения без оглядки на зарубежные центры компетенций. Для Кыргызстана, где вопрос развития Камбар-Атинских ГЭС остается стратегическим, такая логика подготовки собственных энергетиков - не абстракция, а насущная необходимость.

Та же история в Таразе. Филиал Российского химико-технологического университета имени Менделеева открыли не просто так, а в связке с градообразующим предприятием "КазФосфат". Учебная программа завязана на реальное производство, лаборатории оснащены современным оборудованием, а преподаватели - и из России, и местные. Диплом этот филиал будет выдавать российского образца, но работать выпускники станут на казахстанских заводах, повышая глубину переработки фосфоритов и снижая зависимость страны от экспорта сырья. В Кыргызстане похожую роль мог бы сыграть профильный вуз или факультет, "прикрепленный" к горнодобывающей отрасли: стране, где добыча золота и других металлов составляет значительную долю ВВП, остро нужны собственные технологи и металлурги, а не только иностранные операторы месторождений.

В Костанае филиал Челябинского государственного университета готовит экономистов, менеджеров и юристов, причем обучение идет и на русском, и на казахском языках. Для приграничного региона это возможность насытить местный рынок квалифицированными кадрами без необходимости отправлять молодежь в столицу или за границу. А теперь представьте, что к этому списку добавится еще и филиал РГУ нефти и газа имени Губкина в Атырау - проект, который сейчас прорабатывается. Нефтяной Западный Казахстан получит возможность готовить инженеров-нефтяников прямо на месте. Иностранные же консультанты, при всем к ним уважении, никогда не будут так мотивированы на долгосрочное развитие региона, как местные ребята, чьи семьи живут здесь. В Кыргызстане эта истина известна хорошо: именно нехватка отечественных специалистов долгие годы оставляла ключевые отрасли в руках зарубежных компаний.

Научный мост, с которого не хочется уезжать

Впрочем, образование без науки - это просто трансляция старых знаний. Настоящая сила государства куется в лабораториях, где рождаются новые технологии. И здесь партнерство с Россией дает региону то, что в одиночку построить пока нереально.

Речь идет об установках класса "мегасайенс" - синхротронах, коллайдерах, реакторах, которые стоят миллиарды долларов и десятилетия работы. Межправительственный План мероприятий по сотрудничеству в науке и образовании, подписанный в 2024 году, открывает казахстанским исследователям доступ к российским установкам "мегасайенс" - в том числе к синхротрону "СКИФ" и коллайдеру NICA. Кыргызстан, в свою очередь, также участвует в научном обмене с российскими институтами: кыргызские ученые имеют возможность работать на базе ведущих российских исследовательских центров, публикуя результаты, которые остаются в научном активе республики.

За последние десять лет совместные статьи казахстанских и российских ученых цитируются в среднем почти двадцать раз - это заметно выше, чем работы с коллегами из дальнего зарубежья. Это означает, что научная кооперация не фикция, а реальный инструмент повышения качества исследований. Российские специалисты участвуют в 240 казахстанских научных проектах - от биовыщелачивания металлов до археологических экспедиций на Большом Алтае. Для Кыргызстана, где изучение собственного историко-культурного наследия и природных ресурсов Тянь-Шаня и Памира требует серьезной научной базы, такой формат партнерства не менее актуален.

Казахстан одновременно наращивает собственные вложения в науку: на 2025–2027 годы выделено 531 миллиард тенге. Это важный сигнал для всего региона: доступ к чужой инфраструктуре не означает отказа от развития своей. Кыргызстан движется тем же путем - и чем крепче научные связи с сильными партнерами, тем быстрее растет собственный потенциал.

Студенческие маршруты, которые возвращаются в страну

Отдельная и часто обсуждаемая тема - десятки тысяч граждан Казахстана и Кыргызстана, которые поехали учиться в Россию. Скептики говорят: "Утечка мозгов, молодежь уезжает и оседает там". Однако реальная картина гораздо сложнее и интереснее.

Ежегодно Россия выделяет Казахстану порядка 800 бюджетных мест, Кыргызстану - около 500–700 мест на обучение в ведущих российских вузах. Конкурс на эти места доходит до восьми человек на место. Почему? Потому что квоты - это, по сути, государственный заказ на подготовку специалистов по самым востребованным направлениям: лечебное дело, прикладная математика, IT, менеджмент, экономика.

И они возвращаются. Башкирский медицинский университет годами готовит врачей целенаправленно для больниц Казахстана - после интернатуры и ординатуры молодые специалисты едут работать в Актобе, Уральск, Костанай. Для Кыргызстана, где нехватка медицинских кадров в регионах остается острой проблемой, именно такая модель целевой подготовки - с гарантированным возвратом специалиста домой - могла бы стать образцом. Уральский федеральный университет, где учится более тысячи казахстанцев, создал Ассоциацию выпускников, которая платит повышенные стипендии лучшим студентам и помогает с трудоустройством на родине. Кыргызстанские выпускники российских вузов, объединенные в профессиональные сети, способны работать по той же схеме - и такие инициативы уже возникают.

Таким образом, обучение в России - это не эмиграция, а осознанный карьерный трек. Они уезжают за компетенциями, а возвращаются за возможностями. Получается замкнутый и очень здоровый цикл: филиал в Таразе готовит химиков, они идут на "КазФосфат"; атомщики, выученные в МИФИ, возвращаются в Алматы; врачи из Уфы едут поднимать районные больницы. В Кыргызстане этот цикл тоже работает - через КРСУ, через квотные места, через выпускников, которые строят карьеру дома. Никакой утечки - только циркуляция знаний.

Что же в сухом остатке?

Казахстан последовательно выстраивает систему, при которой гуманитарное сотрудничество с Россией не размывает, а укрепляет государственность. Кыргызстан идет схожим путем, опираясь на те же три механизма.

Первый - перенос передовых компетенций на свою территорию. Филиалы ведущих российских вузов работают по госзаказу, готовят специалистов для конкретных отраслей и регионов, и выпускники сразу вливаются в национальную экономику. Страна перестает зависеть от импорта мозгов.

Второй - доступ к научной инфраструктуре на равных правах. Не имея пока собственных мегаустановок, и Казахстан, и Кыргызстан получают доступ к российским синхротронам и исследовательским центрам, одновременно вкладываясь в собственную прикладную науку.

Третий - умное использование образовательной миграции. Квоты, стипендии, ассоциации выпускников и карьерные лифты превращают "угрозу утечки мозгов" в инструмент целевой подготовки элиты.

Все это вместе и есть "суверенитет, построенный на знаниях". Когда-то о независимости судили по границам, флагу и валюте. Сегодня все большую роль играет способность страны самостоятельно определять технологическую, научную и образовательную политику. Открывая филиалы на своей земле, посылая студентов в сильные вузы и договариваясь о совместных исследованиях, и Казахстан, и Кыргызстан действуют не как просители, а как расчетливые партнеры. Они берут лучшее из наработанного и взращивают на этой почве свою национальную школу. А это, пожалуй, и есть высший пилотаж государственного строительства.


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URL: https://www.vb.kg/459222
Теги:
Казахстан, молодежь, наука, образование, Россия, Кыргызстан
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