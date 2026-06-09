Как частным инвесторам использовать ажиотаж вокруг ИИ для заработка?

Как частным инвесторам использовать ажиотаж вокруг ИИ для получения прибыли

В 2026 году технологии искусственного интеллекта остаются главной движущей силой мировых финансовых рынков. Особый интерес профессиональных участников и розничных инвесторов вызывают компании, создающие инфраструктурную базу для обучения и работы нейросетей. Как инвесторам грамотно использовать этот тренд для заработка?

Что происходит на технологическом рынке?

Наибольший потенциал с точки зрения инвестиций представляют компании, которые не просто используют ИИ в своих продуктах, а поставляют "железо" для его функционирования - серверы, накопители, полупроводники и чипы для дата-центров. Гиганты вроде Amazon, Google и Microsoft ежегодно наращивают вычислительные мощности, что создает устойчивый спрос на профильное оборудование. Именно поэтому участники рынка все чаще обращают внимание на инфраструктурный сегмент - поставщиков, которые фактически служат фундаментом для развития нейросетей и облачных сервисов.

Ярким примером такого бенефициара стала BlackBerry. Многие привыкли воспринимать эту компанию как производителя устаревших смартфонов, однако она совершила глубокую трансформацию. Сейчас BlackBerry делает ставку на QNX - операционную систему для автомобилей и промышленной робототехники - а также на направление "Физический ИИ", где искусственный интеллект управляет реальными устройствами. После недавнего выступления топ-менеджмента и подтверждения перехода компании в фазу роста прибыли акции BlackBerry обновили 52-недельные максимумы и взлетели более чем на 92% всего за месяц. Это значит, что вложив 1000 долларов в мае 2026 года, инвестор мог бы увеличить свои средства почти вдвое всего за 30 дней.

Мировые расходы на искусственный интеллект продолжают расти, а потребность в надежных и защищенных системах для управления "умными" устройствами - автомобилями, дронами, заводскими роботами - только увеличивается. QNX от BlackBerry уже используется в более чем 200 миллионах машин по всему миру, а новое направление "Physical AI" открывает многомиллиардный рынок. Поэтому котировки BlackBerry могут продолжить восходящее движение в среднесрочной перспективе.

Как получить прибыль на росте компаний, связанных с ИИ?

Чтобы получать доход на росте BlackBerry и других перспективных активов, инвестору нужна платформа с удобным доступом к глобальному рынку. Одно из таких решений - торговая платформа Libertex, разработанная компанией Forex Club. Libertex позволяет сформировать собственный портфель из различных активов, отслеживать рыночные тренды в реальном времени и открывать сделки по контрактам на акции ведущих технологических компаний, включая BlackBerry.

Начать очень просто. Сначала нужно зарегистрироваться на сайте Forex Club и пополнить торговый счет. После этого остается только выбрать интересующий актив - например, BlackBerry. Если вы ожидаете роста стоимости актива, нажимаете "Купить", если предполагаете снижение - "Продать", все что останется сделать - закрыть сделку, когда уровень прибыли будет вас устраивать. Встроенные инструменты технического анализа и лента финансовых новостей помогут принять правильное решение. Освоить все эти шаги без риска для своих денег позволяет бесплатный демо-счет с виртуальным балансом 50 000 долларов. Вы сможете изучить функционал, протестировать любые торговые идеи и получить практический опыт, не опасаясь потерять реальные средства. Как только почувствуете уверенность, буквально в один клик переходите к реальной торговле и начинайте зарабатывать на движениях мирового рынка.

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