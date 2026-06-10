Антон Кобяков: "Идет процесс формирование новых мировых центров силы"

Сегодня мировая экономика необратимо смещается в сторону стран глобального большинства. БРИКС уже обеспечивает более 40% мирового ВВП и около 70% мирового экономического роста. Об этом на брифинге в рамках ПМЭФ-2026 заявил советник президента России Антон Кобяков, передает издание VB.KG.

Он уверен, что идет процесс фрагментации мировой экономики и формирование новых центров силы.

"При этом США продолжают действовать прежде всего в собственных интересах. Это хорошо видно на примере Венесуэлы, Ближнего Востока и Ирана. Несмотря на колоссальное давление, Иран выстоял и сохранил внутреннюю устойчивость, что также стало важным сигналом для всего мира. События на Ближнем Востоке нельзя рассматривать исключительно как региональный конфликт. Речь идет о важнейшем энергетическом, финансовом и логистическом центре мира. В ближайшие годы человечество столкнется с ажиотажным спросом на энергоресурсы, редкоземельные металлы и продовольствие. Поэтому нынешний кризис закладывает серьезные риски для всей мировой экономики. Последствия этих процессов мир будет ощущать еще долгие годы", - подчеркнул Кобяков.

Отметим, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Издание VB.KG - один из информационных партнеров ПМЭФ-2026.