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"Потребление электроэнергии дата-центрами к 2030 году может вырасти вдвое"

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- Виктория Гунгер
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Одной из центральных тем форума стали технологии будущего и искусственный интеллект. Нам необходимо создавать собственные конкурентоспособные технологии и обеспечивать технологический суверенитет. Об этом на брифинге в рамках ПМЭФ-2026 заявил советник президента России Антон Кобяков, передает корреспондент VB.KG.

По его словам, искусственный интеллект уже сегодня меняет рынок труда, науку, промышленность и государственное управление.

"В будущем его влияние будет только расти, и от того, насколько успешно мы встроимся в этот процесс, во многом зависит конкурентоспособность страны в XXI веке. Скепсис специалистов связан не с тем, что технологии якобы несут злой умысел, а с тем, что меняются инструменты, но человеческая природа остается прежней. Исследования показывают, что значительная часть людей воспринимает ответы искусственного интеллекта как безусловную истину, даже когда они содержат ошибки. Мы все чаще доверяем алгоритмам больше, чем собственному здравому смыслу. Поэтому важно не бороться с технологиями и не запрещать их, а научиться использовать их ответственно", - уверен советник президента РФ.

При этом остается открытым вопрос ресурсов для новой цифровой экономики.

"Развитие искусственного интеллекта требует колоссальных объемов электроэнергии, вычислительных мощностей и воды. По нашим оценкам, потребление электроэнергии дата-центрами к 2030 году может вырасти вдвое. Для обеспечения такого роста миру потребуется создание значительных новых генерирующих мощностей. Не менее серьезной становится проблема водопотребления. Обучение крупных языковых моделей требует огромных объемов воды для охлаждения вычислительных систем, а совокупное потребление дата-центров уже измеряется сотнями миллиардов литров ежегодно. По сути, глобальная конкуренция за ресурсы уже началась, и ее значение будет только возрастать", - заявил Антон Кобяков.

Отметим, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Издание VB.KG - один из информационных партнеров ПМЭФ-2026.


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URL: https://www.vb.kg/459225
Теги:
вода, Россия, Кыргызстан, Искусственный интеллект
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