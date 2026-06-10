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Кобяков: "ПМЭФ-2026 подтвердил, что никакой изоляции РФ не существует"

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- Виктория Гунгер
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ПМЭФ-2026 в очередной раз подтвердил, что никакой изоляции России не существует. Напротив, интерес зарубежного бизнеса к сотрудничеству продолжает расти. Особенно показательными стали контакты с представителями деловых кругов Германии и США. Об этом на брифинге в рамках ПМЭФ-2026 заявил советник президента России Антон Кобяков, передает корреспондент VB.KG.

Особо отметил он российско-американский диалог. После многолетней паузы американский бизнес вновь проявляет заинтересованность в поиске взаимопонимания и развитии сотрудничества.

"Очевидно, что подход Вашингтона к взаимодействию с Россией постепенно меняется. Если раньше предпринимались попытки ограничить участие западного бизнеса в российских международных площадках, то сегодня интерес к ним только возрастает. Мы убеждены, что тектонические изменения в мировой политике и экономике будут продолжаться. Выигрывает тот, кто способен адаптироваться к новым условиям, видеть долгосрочные тенденции и вести прагматичный диалог", - уверен Кобяков.

Он добавил, что задача Фонда "Росконгресс" заключается в том, чтобы фиксировать и анализировать эти изменения, а также создавать площадки для содержательного международного обсуждения ключевых вопросов развития.

Отметим, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Издание VB.KG - один из информационных партнеров ПМЭФ-2026.


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URL: https://www.vb.kg/459226
Теги:
Россия, США, Кыргызстан, политика
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