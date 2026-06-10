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"Россия всегда будет защищать историческую правду и национальную память"

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- Виктория Гунгер
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В этом году исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Для России память о той трагедии имеет особое значение. Война унесла жизни миллионов наших соотечественников. Эта память является неотъемлемой частью национальной идентичности. Об этом на брифинге в рамках ПМЭФ-2026 заявил советник президента России Антон Кобяков, передает корреспондент VB.KG.

Он напомнил, что Советский народ не только отстоял собственную страну, но и освободил Европу от нацизма, обеспечив народам континента возможность мирного развития.

"Мы твердо выступаем против любых проявлений нацизма и попыток его реабилитации. История уже доказала, к каким последствиям приводят подобные идеологии. Россия всегда будет защищать историческую правду, национальную память и собственную безопасность", - подчеркнул Антон Кобяков.

Отметим, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Издание VB.KG - один из информационных партнеров ПМЭФ-2026.


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URL: https://www.vb.kg/459227
Теги:
Россия, День Победы, Кыргызстан
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