Камчыбек Ташиев впервые после отставки появился на публике

Бывший председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, ставший фигурантом уголовного дела после ухода в отставку, впервые за долгое время появился на публике. Он принял участие в передаче нового дома нуждающейся семье. Видеозапись с мероприятия распространили в соцсетях его сторонники.

По словам организаторов, строительство жилья велось в рамках благотворительной помощи семье, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Камчыбек Ташиев лично передал ключи владельцам и пожелал им благополучия.

Выступая перед собравшимися, экс-глава спецслужбы подчеркнул важность обеспечения граждан жильем. Он напомнил о государственной политике, проводимой президентом Садыром Жапаровым, и привел в пример недавнее открытие крупных ипотечных объектов на юге страны, благодаря которым крышу над головой получили тысячи семей. Напомним, ранее глава государства открыл жилой комплекс "Асман Резиденс-1" в Оше.