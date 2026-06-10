Роберт Просинечки покинет пост главного тренера сборной Кыргызстана

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Роберт Просинечки в ближайшее время покинет свой пост. По информации источников, решение о завершении сотрудничества с хорватским специалистом было принято еще до июньских матчей, однако официального подтверждения от Кыргызского футбольного союза (КФС) пока нет.

Хорватский специалист возглавил сборную Кыргызстана в феврале 2024 года, сменив на этом посту Штефана Тарковича. Под руководством Просинечки отечественная команда провела ключевые матчи в рамках отборочного раунда чемпионата мира - 2026 и Кубка Азии - 2027. Несмотря на сложнейший турнирный путь, сборная сохраняла конкурентоспособность на международной арене и продолжала борьбу за путевки на крупные первенства.

По данным инсайдеров, вопрос о смене главного тренера детально обсуждался еще до начала июньского сбора. При этом стороны предпочли не выносить ситуацию в публичное пространство, чтобы не дестабилизировать атмосферу в команде перед важнейшими играми.

На текущий момент КФС воздерживается от официальных заявлений относительно отставки главного тренера. Имя возможного преемника Просинечки также пока держится в секрете.

Если информация подтвердится, руководству отечественного футбола предстоит в оперативные сроки определиться с новым наставником. Времени на раскачку у команды нет - впереди сборную ждут исторические и крайне ответственные матчи следующего раунда международного календаря.

Ожидается, что официальное заявление КФС по поводу будущего тренерского штаба будет опубликовано в ближайшие дни.