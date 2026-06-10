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В Кыргызстане ввели уголовную ответственность за повторную пьяную езду

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане ужесточена ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Президент Садыр Жапаров подписал соответствующий закон, направленный на повышение безопасности дорожного движения и снижение числа тяжких ДТП.

Согласно новым нормам, за повторное управление транспортом в состоянии опьянения вводится уголовная ответственность. Нарушителям грозит штраф либо лишение свободы на срок до одного года с дополнительным лишением права управления транспортными средствами.

Также усилена ответственность за дорожно-транспортные происшествия, совершённые водителями в состоянии опьянения. Если в результате аварии причинён тяжкий вред здоровью или погибли люди, виновные будут привлекаться к уголовной ответственности с назначением длительных сроков лишения свободы. За наиболее тяжкие последствия предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Законом установлено обязательное дополнительное наказание в виде лишения водительских прав за ряд преступлений, связанных с нарушением Правил дорожного движения. Кроме того, к лицам, совершившим тяжкие ДТП в состоянии опьянения, больше не будет применяться пробационный надзор.

Отдельно ужесточена ответственность за управление транспортным средством после лишения водительских прав. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 200 расчётных показателей.

В МВД отметили, что управление транспортом в состоянии опьянения остаётся одной из основных причин тяжёлых дорожно-транспортных происшествий, приводящих к гибели и травмированию людей. Ведомство призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения, не садиться за руль в состоянии опьянения и помнить о личной ответственности за безопасность всех участников дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/459233
Теги:
алкоголь, ДТП, закон, Кыргызстан, автомобили, МВД, Садыр Жапаров
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