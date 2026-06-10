За отстрел кабанов и косули браконьер оштрафован на 212 тысяч сомов

Житель Чуйской области выплатил 212 тысяч сомов штрафа за незаконную охоту в горах Кеминского района. Кроме того, он лишён права заниматься охотой сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов в ходе рейдовых мероприятий. При досмотре у него обнаружили и изъяли незаконно добытых диких животных и птиц: двух кабанов, одну косулю, двух фазанов и одного кеклика.

После задержания нарушителя доставили в ОВД Кеминского района для дальнейшего разбирательства.

По итогам рассмотрения материалов ему был назначен штраф за ущерб, причинённый окружающей среде и животному миру. Сумма взыскания составила 212 тысяч сомов, которые мужчина добровольно оплатил в полном объёме.

Также незаконно использовавшееся охотничье оружие было передано в ОВД Кеминского района.