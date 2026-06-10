Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 101.00 - 102.00

За отстрел кабанов и косули браконьер оштрафован на 212 тысяч сомов

128  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Житель Чуйской области выплатил 212 тысяч сомов штрафа за незаконную охоту в горах Кеминского района. Кроме того, он лишён права заниматься охотой сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов в ходе рейдовых мероприятий. При досмотре у него обнаружили и изъяли незаконно добытых диких животных и птиц: двух кабанов, одну косулю, двух фазанов и одного кеклика.

После задержания нарушителя доставили в ОВД Кеминского района для дальнейшего разбирательства.

По итогам рассмотрения материалов ему был назначен штраф за ущерб, причинённый окружающей среде и животному миру. Сумма взыскания составила 212 тысяч сомов, которые мужчина добровольно оплатил в полном объёме.

Также незаконно использовавшееся охотничье оружие было передано в ОВД Кеминского района.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459234
Теги:
задержание, Чуйская область, браконьерство, Минприродресурсов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  