В Чолпон-Ате найден тайник с оружием членов ОПГ

В окрестностях Чолпон-Аты сотрудники ГКНБ обнаружили тайник с оружием, использовавшийся членами ОПГ Камчы Кольбаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Схрон был найден в ходе оперативно-розыскных мероприятий недалеко от бывшего объекта, принадлежавшего ликвидированному лидеру организованной преступной группы Камчы Кольбаеву.

При осмотре места происшествия изъяты четыре обреза, боевой револьвер, предметы холодного оружия и маски. По данным спецслужбы, тайник мог использоваться участниками ОПГ, которые ранее применяли огнестрельное оружие при совершении противоправных деяний.

В настоящее время в рамках досудебного производства продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Назначены соответствующие судебные экспертизы.