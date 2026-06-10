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В Чолпон-Ате найден тайник с оружием членов ОПГ

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В окрестностях Чолпон-Аты сотрудники ГКНБ обнаружили тайник с оружием, использовавшийся членами ОПГ Камчы Кольбаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Схрон был найден в ходе оперативно-розыскных мероприятий недалеко от бывшего объекта, принадлежавшего ликвидированному лидеру организованной преступной группы Камчы Кольбаеву.

При осмотре места происшествия изъяты четыре обреза, боевой револьвер, предметы холодного оружия и маски. По данным спецслужбы, тайник мог использоваться участниками ОПГ, которые ранее применяли огнестрельное оружие при совершении противоправных деяний.

В настоящее время в рамках досудебного производства продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Назначены соответствующие судебные экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/459235
Теги:
ГКНБ, Иссык-Кульская область, оружие, Камчы Кольбаев
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