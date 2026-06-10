Кыргызстан принял участие в заседании консульного совета СНГ в Минске

Представители Кыргызстана приняли участие в XXXIII заседании Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств – участников СНГ, которое прошло в Минске. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Кыргызскую делегацию возглавил заместитель директора Консульского департамента Министерства иностранных дел КР Алмазбек Байбосов. В заседании также приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Участники обсудили вопросы выполнения положений Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года, двусторонних консульских соглашений, а также взаимодействие в рамках Конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года.

В рамках визита состоялась двусторонняя встреча Алмазбека Байбосова с начальником Главного консульского управления Министерства иностранных дел Беларуси Андреем Кожаном.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, уделив особое внимание защите прав и законных интересов граждан Кыргызстана и Беларуси, а также развитию двустороннего правового сотрудничества.

По итогам встречи подтверждена готовность к дальнейшему эффективному взаимодействию по всем направлениям консульской деятельности.