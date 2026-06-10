На складе ТЭЦ Бишкека остается почти 54 тысячи тонн угля

ТЭЦ Бишкека работает в штатном режиме. По состоянию на 10 июня средняя электрическая мощность станции составляет 153 МВт, выработка электроэнергии - 3,684 млн кВт·ч, отпуск тепловой энергии - 2,4 тысячи гигакалорий. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии

На станции в настоящее время работают два котлоагрегата, два турбоагрегата с поперечными связями и энергоблок №4.

Всего на ТЭЦ установлены 15 котлоагрегатов, семь турбоагрегатов с поперечными связями и два энергоблока №3 и №4.

В ремонте находятся восемь котлоагрегатов, три турбоагрегата и энергоблок №3. В резерве остаются пять котлоагрегатов и два турбоагрегата.

Запасы угля на складе ТЭЦ составляют 53,927 тысячи тонн.