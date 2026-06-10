Кыргызстан и Азербайджан расширяют взаимодействие в аграрной сфере

Заместитель председателя Кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Кыргызстане Латифом Сейфаддин оглы Гандиловым, в ходе которой стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной и гуманитарной сферах.

Эрлист Акунбеков отметил, что сотрудничество между Кыргызстаном и Азербайджаном последовательно развивается благодаря доверительному политическому диалогу на уровне глав государств.

Кроме того, стороны рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договорённостей и подтвердили готовность к дальнейшему укреплению кыргызско-азербайджанского партнёрства.

По итогам встречи подтверждена заинтересованность в реализации новых совместных инициатив по направлениям, представляющим взаимный интерес.