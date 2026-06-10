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Кыргызстан и Азербайджан расширяют взаимодействие в аграрной сфере

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- Назгуль Абдыразакова
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Заместитель председателя Кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Кыргызстане Латифом Сейфаддин оглы Гандиловым, в ходе которой стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной и гуманитарной сферах.

Эрлист Акунбеков отметил, что сотрудничество между Кыргызстаном и Азербайджаном последовательно развивается благодаря доверительному политическому диалогу на уровне глав государств.

Кроме того, стороны рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договорённостей и подтвердили готовность к дальнейшему укреплению кыргызско-азербайджанского партнёрства.

По итогам встречи подтверждена заинтересованность в реализации новых совместных инициатив по направлениям, представляющим взаимный интерес.


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URL: https://www.vb.kg/459238
Теги:
Азербайджан, Минсельхоз, сотрудничество, Кыргызстан
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