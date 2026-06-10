На границе с Казахстаном развернули крупную партию перца и грибов

На фитосанитарном контрольном посту "Ак-Жол" в Чуйской области в Казахстан возвращена партия сельскохозяйственной продукции общим весом более 6,7 тонны из-за нарушений в сопроводительных документах.

Как сообщили в Чуй-Бишкекском управлении Департамента химизации, защиты и карантина растений, при проведении карантинного фитосанитарного контроля 9 июня были проверены 4 тысячи килограммов перца и 2 736 килограммов грибов, ввезённых из Казахстана.

В ходе проверки специалисты выявили несоответствие сведений, указанных в фитосанитарном сертификате, информации, содержащейся в транспортных сопроводительных документах. В связи с этим фитосанитарный сертификат был признан недействительным.

Согласно требованиям Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, груз был возвращён отправителю.