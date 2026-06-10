Генсек КФС и мэр Оша обсудили развитие футбольной инфраструктуры

Генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков в ходе рабочего визита в Ош провел встречу с мэром города Жанаром Акаевым. Переговоры состоялись на базе Академии футбола имени Асылбека Момунова и были посвящены вопросам развития спортивной инфраструктуры региона.

Как сообщили в пресс-службе союза, стороны обсудили реализацию ряда перспективных проектов, направленных на повышение уровня подготовки местных игроков и создание современных условий для атлетов. В частности, речь шла о строительстве нового многофункционального спортивного комплекса и дополнительного гостиничного блока прямо на территории академии.

По итогам встречи градоначальник Оша выразил полную готовность оказать поддержку в реализации намеченных планов, подчеркнув важность развития спорта и модернизации спортивных объектов в городе.

В рамках рабочей поездки Медербек Сыдыков также встретился с представителями местного футбольного сообщества, руководством флагмана южного футбола - клуба "Алай" и тренерским штабом Академии имени Асылбека Момунова. Участники встреч проанализировали текущее состояние дел в областном футболе и наметили дальнейшие шаги по его популяризации.

Ожидается, что запуск новых масштабных объектов позволит создать качественную базу для взращивания молодых талантов и даст возможность проводить учебно-тренировочные сборы, а также соревнования республиканского и международного уровней на юге Кыргызстана.