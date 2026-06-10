Элдияр Карачалов объявил о перезагрузке профсоюза строителей Кыргызстана

Республиканский комитет профсоюза работников строительства и промстройматериалов Кыргызстана запускает масштабную трансформацию. Недавно избранный глава профсоюза Элдияр Карачалов объявил о кардинальной смене векторов в строительном секторе страны. Эпоха формальных профсоюзных билетов и бюрократии уходит в прошлое. На смену ей идет "Строй-Профсоюз 2.0" - современная сервисная экосистема, призванная сделать легальный труд экономически выгодным как для рабочего, так и для застройщика.

Легализация строительной отрасли

"Профсоюз строителей Кыргызстана выходит из институционального кризиса, - жестко и прямо констатирует Элдияр Карачалов. - Мы полностью отказываемся от устаревшей модели, при которой членство было лишь формальностью. Наша цель - легализация строительной отрасли, но не через карательные меры, проверки и штрафы, а через создание условий, при которых и работнику, и работодателю будет просто невыгодно оставаться в тени".

Профсоюзный лидер предлагает рынку принципиально иную философию: организация должна быть полезным, высокотехнологичным и осязаемым инструментом защиты и поддержки. В основу масштабной реформы легли четыре стратегических блока.

1. Правовая защита в один клик

Первый шаг обновленного профсоюза - максимальное упрощение всех процедур. Бюрократические барьеры ликвидируются, а организация буквально "переезжает" в смартфоны строителей.

Умный Telegram-бот: Специалисты ведут разработку цифрового помощника. База знаний бота основана на ранее опубликованных книгах и авторитетных материалах по трудовому праву. Любой строитель сможет бесплатно и оперативно получить базовую юридическую консультацию.

Автоматизация для членов профсоюза: Для официальных участников объединения бот трансформируется в персонального юриста. Система способна автоматически генерировать готовые заявления по любым кадровым вопросам: выход в отпуск, увольнение, предоставление отгула, дородовый и послеродовой отпуска. Работнику останется только распечатать готовый документ и поставить подпись.

Цифровой ID строителя: Внедряется электронный профсоюзный билет. Он станет единым ключом ко всем сервисам и в перспективе будет интегрирован с государственным порталом "Түндүк".

2. Кооперативная модель: Экономика доверия

"Люди вступают в объединения не просто из солидарности, а потому что это дает материальные преимущества и безопасность", - подчеркивает Элдияр Карачалов.

Этот подход уже доказал свою жизнеспособность на практике: ранее аналогичная модель была успешно реализована при развитии аффилированного профсоюза водителей такси "Кабылан". Теперь этот успешный опыт масштабируется на строительный сектор через три ключевых института:

Потребительский кооператив: За счет прямых договоров с производителями члены профсоюза смогут приобретать спецодежду, инструменты и даже продукты питания со значительной скидкой от рыночной стоимости.

Жилищно-строительный кооператив (ЖСК): Строители получат возможность строить доступное жилье для самих себя по справедливой цене и с абсолютно прозрачной сметой, без коммерческих наценок девелоперов.

Касса взаимопомощи (Кредитный союз): Легальные члены профсоюза получат доступ к быстрым займам на бытовые нужды и покупку рабочего инструмента без банковских очередей, бюрократии и залогов.

3. Легальность как конкурентное преимущество (B2B-лоббизм)

Команда "Строй-Профсоюза 2.0" ломает стереотипы и позиционирует организацию не как оппонента для бизнеса, а как надежного союзника и социального партнера. Главная задача - сделать "белый" бизнес прибыльным.

"Мы намерены лоббировать изменения в законодательстве, чтобы доступ к государственным закупкам и тендерам получали только те компании, которые официально оформляют свой штат и сотрудничают с профсоюзом. Быть "белой", честной компанией должно стать главным конкурентным преимуществом на строительном рынке КР", - говорит глава профсоюза.

Параллельно профсоюз вводит понятие "Инфраструктура достоинства". Достоинство рабочего должно стать жестким строительным нормативом. Организация будет требовать обязательного оборудования крупных объектов отапливаемыми пунктами отдыха с базовыми человеческими условиями - кулерами, микроволновыми печами и местами для приема пищи.

4. Защита мигрантов

Значительная часть строителей из Кыргызстана трудится за пределами республики. Элдияр Карачалов убежден, что профсоюз не имеет права игнорировать их интересы, оставляя людей один на один со сложными чужими законами.

Эту задачу руководство реализует в прямом стратегическом партнерстве с ОО "Профсоюз мигрантов", где Карачалов также является советником председателя. Данная организация уже объединяет более 6 тысяч наших соотечественников по всему миру, и теперь их усилия со строительным профсоюзом будут полностью интегрированы.

Виртуальные первичные организации: Совместно с "Профсоюзом мигрантов" создаются цифровые ячейки для строительных диаспор в России, Казахстане, Южной Корее и странах Европы. Защита прав и юридическое сопровождение граждан будут обеспечиваться в том числе через уже налаженные связи с глобальными международными профсоюзными федерациями (такими как BWI).

Предмиграционные центры: Запускается система краткосрочных обучающих курсов для выезжающих за рубеж строителей. Еще до пересечения границы работник пройдет обязательный инструктаж по технике безопасности, получит базовые знания законов страны пребывания и научится распознавать типовые мошеннические контракты.

Взгляд в будущее

Заявленная Элдияром Карачаловым реформа - это серьезный вызов для всей строительной индустрии Кыргызстана. Переход от карательной логики к логике экономической выгоды и сервиса может стать тем самым рычагом, который выведет сектор из тени, защитит права тысяч рабочих внутри страны и за ее пределами, а честному бизнесу даст зеленый свет. Наша редакция будет внимательно следить за ходом реализации этих масштабных изменений.