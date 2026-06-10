Сотрудники УПСМ заменили повреждённое колесо автомобилю пожилой пары

Сотрудники УПСМ Бишкека, несущие службу на территории Иссык-Кульской области, оказали помощь пожилой супружеской паре, автомобиль которой сломался в пути.

По информации гражданского активиста, у машины, за рулём которой находился 80-летний водитель, возникла серьёзная проблема с колесом. Заметив пенсионеров, сотрудники милиции остановились и предложили помощь.

Пожилых супругов разместили в служебном автомобиле, после чего милиционеры самостоятельно заменили повреждённое колесо и помогли привести транспортное средство в исправное состояние.

После устранения неисправности супруги поблагодарили сотрудников милиции за оказанную помощь, пожелали им здоровья и благополучия, а затем продолжили путь.

В милиции отметили, что сотрудники органов внутренних дел всегда готовы оказать помощь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации на дороге.