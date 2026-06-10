Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 101.00 - 102.00

Сотрудники УПСМ заменили повреждённое колесо автомобилю пожилой пары

236  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники УПСМ Бишкека, несущие службу на территории Иссык-Кульской области, оказали помощь пожилой супружеской паре, автомобиль которой сломался в пути.

По информации гражданского активиста, у машины, за рулём которой находился 80-летний водитель, возникла серьёзная проблема с колесом. Заметив пенсионеров, сотрудники милиции остановились и предложили помощь.

Пожилых супругов разместили в служебном автомобиле, после чего милиционеры самостоятельно заменили повреждённое колесо и помогли привести транспортное средство в исправное состояние.

После устранения неисправности супруги поблагодарили сотрудников милиции за оказанную помощь, пожелали им здоровья и благополучия, а затем продолжили путь.

В милиции отметили, что сотрудники органов внутренних дел всегда готовы оказать помощь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации на дороге.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459244
Теги:
дороги, Иссык-Кульская область, пожилые люди, Добро, автомобили, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  