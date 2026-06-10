В Кызыл-Кие и Ноокатском районе реализуются крупные промышленные проекты

Представители Национального агентства по инвестициям при президенте в ходе мониторинга посетили ряд инвестиционных объектов в Баткенской и Ошской областях.

По данным ведомства, одним из объектов стал проект ОсОО "Чыгыш курулуш материалдары" по строительству кирпичного завода в селе Алмалык Ноокатского района. Общий объём инвестиций в проект составляет 6,5 млн долларов США. Финансирование осуществляется за счёт частных инвесторов.

Для строительства предприятия выделен земельный участок площадью 9 гектаров, переведённый в категорию земель промышленного назначения. Проектная мощность завода составит от 20 до 30 млн штук кирпича в год. В настоящее время на объект полностью доставлено основное оборудование, ведутся монтажные работы. Также завершено строительство печи для обжига кирпича.

В рамках рабочей поездки представители Нацагентства посетили и предприятие ОсОО "Асыл холдинг" в городе Кызыл-Кыя, специализирующееся на производстве сухих строительных смесей. Производственная мощность завода составляет до 60–70 тонн продукции в сутки.

По итогам мониторинга отмечено, что реализация данных инвестиционных проектов способствует развитию промышленного потенциала регионов, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.