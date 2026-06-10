Диалог, решения, лидерство: молодежь КР смоделировала дипломатию ШОС

30–31 мая 2026 года на базе Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызской Республики совместно с Общественным фондом "Евразия Кыргызстан" состоялась дипломатическая игра по модели Шанхайской организации сотрудничества (Модель ШОС).

Мероприятие объединило более 70 студентов из высших учебных заведений страны.

В рамках модели участники выступили в роли делегатов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, представляя позиции своих стран по актуальным вопросам международной повестки. В течение двух дней прошли заседания, тематические дискуссии и переговорные процессы, в ходе которых участники продемонстрировали навыки дипломатического общения, публичных выступлений, аналитического мышления и поиска консенсусных решений.

Проведение Модели ШОС стало значимым вкладом в развитие молодежной дипломатии и повышение интереса студентов к международным отношениям, международному праву и деятельности международных организаций. Участники получили практический опыт понимания механизмов многосторонней дипломатии и процесса принятия решений в рамках одной из крупнейших региональных организаций мира.

По итогам работы модели, делегаты представили проекты решений по обсуждаемым вопросам. Наиболее активные участники были отмечены дипломами и специальными номинациями.

Стоит отметить, что дипломатическая игра проходила в два этапа. Первый тур состоялся 24–25 апреля 2026 года и был организован в формате, основанном на концепции престижных международных конкурсов по международному праву. Финальный этап прошел в формате Модели ШОС.