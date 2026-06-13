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На границе с Китаем развернули 24 тонны орехов без маркировки

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На кыргызско-китайском участке государственной границы пресечен ввоз крупной партии контрафактных орехов. Нарушение карантинных фитосанитарных требований выявили сотрудники Нарынского управления Департамента химизации, защиты и карантина растений Минводсельпрома КР.

Инцидент произошел 10 июня 2026 года в ходе контрольных мероприятий на пункте пропуска "Торугарт". Специалисты ведомства задержали груз общим весом 24,6 тонны, прибывший из Китая. В автотранспорте находились партии грецкого ореха и ореха макадамия.

Причиной задержания стало грубое нарушение правил транспортировки продукции: на упаковках полностью отсутствовала обязательная фитосанитарная маркировка. Без этих данных невозможно подтвердить безопасность и происхождение товара.

В соответствии с пунктом 4.3.4 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной границе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза №318, инспекторы приняли оперативные меры. Вся партия небезопасных орехов была официально признана не подлежащей ввозу и возвращена отправителю в КНР.


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URL: https://www.vb.kg/459327
Теги:
Китай, Кыргызстан, фитосанитарный контроль
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