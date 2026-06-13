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В Кыргызстане полностью запретили один из особо опасных пестицидов

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В Кыргызстане официально ввели полный запрет на оборот пестицидов на основе действующего вещества изофенфос-метил. Соответствующий приказ принял Департамент химизации, защиты и карантина растений, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Согласно документу, препараты на основе изофенфос-метила теперь категорически запрещено производить, регистрировать, импортировать, экспортировать, реализовывать, хранить, перевозить и применять на всей территории республики. Решение было принято на основе международного опыта и рекомендаций организации Pesticide Action Network (PAN) по особо опасным пестицидам. Данное вещество обладает высокой токсичностью, оказывает крайне негативное воздействие на здоровье человека и представляет серьезную угрозу для окружающей среды. Принятые меры призваны защитить граждан, обеспечить экологическую безопасность и повысить качество отечественной сельхозпродукции.

Напомним, до введения жесткого запрета изофенфос-метил активно применялся в сельском хозяйстве как мощный фосфорорганический инсектицид и нематицид. Его использовали для борьбы с опасными почвенными вредителями (проволочником, медведкой, личинками майского жука и нематодами) при выращивании зерновых, овощных и технических культур, включая картофель, сахарную свеклу и хлопок. Также им опрыскивали поля против грызущих и сосущих насекомых, таких как тля, трипсы и совки.


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URL: https://www.vb.kg/459330
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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