В Кыргызстане полностью запретили один из особо опасных пестицидов

В Кыргызстане официально ввели полный запрет на оборот пестицидов на основе действующего вещества изофенфос-метил. Соответствующий приказ принял Департамент химизации, защиты и карантина растений, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Согласно документу, препараты на основе изофенфос-метила теперь категорически запрещено производить, регистрировать, импортировать, экспортировать, реализовывать, хранить, перевозить и применять на всей территории республики. Решение было принято на основе международного опыта и рекомендаций организации Pesticide Action Network (PAN) по особо опасным пестицидам. Данное вещество обладает высокой токсичностью, оказывает крайне негативное воздействие на здоровье человека и представляет серьезную угрозу для окружающей среды. Принятые меры призваны защитить граждан, обеспечить экологическую безопасность и повысить качество отечественной сельхозпродукции.

Напомним, до введения жесткого запрета изофенфос-метил активно применялся в сельском хозяйстве как мощный фосфорорганический инсектицид и нематицид. Его использовали для борьбы с опасными почвенными вредителями (проволочником, медведкой, личинками майского жука и нематодами) при выращивании зерновых, овощных и технических культур, включая картофель, сахарную свеклу и хлопок. Также им опрыскивали поля против грызущих и сосущих насекомых, таких как тля, трипсы и совки.