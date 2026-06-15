Кыргызстан вошел в число лидеров среди стран СНГ по уровню инфляции

Кыргызстан занял одну из лидирующих позиций по уровню инфляции среди постсоветских государств. Такие данные приводятся в обновленном докладе World Economic Outlook, опубликованном Международным валютным фондом (МВФ).

Согласно анализу МВФ, среди стран бывшего СССР самый высокий рост цен по итогам отчетного периода зафиксирован в Казахстане, где инфляция составила 10,7%. Кыргызстан расположился на соседней строчке с показателем 10,6%. В общемировом рейтинге государства заняли 18-е и 19-е места соответственно.

Для сравнения, абсолютным мировым лидером по темпам инфляции остается Венесуэла, где этот показатель достиг критических 387,4%. На противоположном полюсе оказалась Коста-Рика - она стала единственной страной в мире, демонстрирующей дефляцию на уровне -0,4%.

Эксперты фонда отмечают, что высокий уровень инфляции в центральноазиатском регионе продолжает оказывать давление на покупательскую способность населения и требует от профильных ведомств взвешенной монетарной политики.