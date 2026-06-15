В Газе при обстреле очереди за гумпомощью погиб "палестинский Пеле"

Бывший полузащитник национальной сборной Палестины по футболу 41-летний Сулейман аль-Убейд (аль-Обейд) погиб в секторе Газа. Об этом сообщает Палестинская федерация футбола (PFA).

По данным спортивной организации и материалам авторитетных мировых СМИ (включая The Guardian и Анадолу), трагедия произошла на юге сектора Газа, когда экс-спортсмен находился в пункте распределения гуманитарной помощи. Согласно заявлению PFA, израильские силы нанесли удар по группе мирных граждан, ожидавших продовольствие. Израильская сторона инцидент официально не комментировала, однако ранее заявляла, что военные открывают предупредительный огонь только в случаях опасного приближения людей к позициям войск.

Сулейман аль-Убейд, за свой уникальный талант получивший в спортивной среде прозвища "Палестинский Пеле" и "Чёрная жемчужина", считался одной из ярчайших звёзд в истории местного футбола. За свою карьеру он забил более 100 голов, выступая за ведущие клубы Газы и Западного берега реки Иордан ("Аш-Шати", "Аль-Амари"), становился лучшим бомбардиром чемпионата, а также провёл 24 официальных матча за национальную сборную Палестины.

Супруга погибшего, Дуа аль-Убейд, рассказала журналистам, что муж отправился на юг анклава с севера исключительно ради того, чтобы достать еду для их пятерых детей. У спортсмена остались жена и пятеро детей.

На гибель легендарного для региона футболиста отреагировали многие международные деятели. Свои официальные соболезнования выразил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а специальный докладчик ООН по ситуации на палестинских территориях Франческа Альбанезе призвала спортивные институты отреагировать на действия израильских военных. По данным Палестинской федерации футбола, с октября 2023 года в регионе погибли более 400 футболистов разного уровня.