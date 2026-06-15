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"Альфа Профи" завоевал Кубок президента Ассоциации ММА Кыргызстана

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке прошел международный турнир "Кубок президента Ассоциации ММА Кыргызстана" по правилам Kulatuu WEF-Amateurs и UWW Pankration MMA.

Торжественное открытие соревнований состоялось при участии председателя ГКНБ и президента Ассоциации ММА Кыргызстана Жумгалбека Шабданбекова. В турнире приняли участие спортсмены из всех областей Кыргызстана, а также представители соседних государств.

Соревнования объединили участников различных возрастных и весовых категорий - от начинающих спортсменов до опытных бойцов, что подчеркнуло высокий уровень развития смешанных единоборств и широкую географию участников.

По итогам общекомандного зачета обладателем главного трофея - Кубка президента Ассоциации ММА Кыргызской Республики - стал спортивный клуб "Альфа Профи" под руководством главного тренера Арслана Тыныбекова.

Организаторы отметили, что турнир стал важной площадкой для развития и популяризации ММА, а также укрепления спортивных связей между Кыргызстаном и зарубежными странами.


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URL: https://www.vb.kg/459362
Теги:
смешанные бои, турнир, Бишкек, Кыргызстан
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