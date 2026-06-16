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В Кочкорском районе вернули 30 га незаконно отданной пашни

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В муниципальную собственность Чолпонского айылного аймака возвращен крупный земельный участок, который тридцать лет назад незаконно передали частникам. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Нарушение земельного законодательства в Кочкорском районе вскрылось в ходе прокурорской проверки. Выяснилось, что еще в 1996 году 30 гектаров орошаемой пашни на участке "Эрсары-Шайтан-Кашар" отдали в пользование частному крестьянскому хозяйству сроком на 99 лет. Землю выделили в обход действовавших на тот момент нормативных требований.

Надзорный орган обратился в суд. После разбирательств все правоустанавливающие документы, которые послужили основанием для передачи пашни крестьянскому хозяйству, были признаны недействительными.

В итоге участок площадью 30 гектаров полностью возвращен на баланс Чолпонского айылного аймака. Рыночная стоимость этих земель сейчас оценивается в 30 миллионов 500 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/459369
Теги:
земельный участок, Кочкорский район, пастбища, прокуратура
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