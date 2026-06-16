Замира Акбагышева: В женщинах стран-членов ШОС силен "шанхайский дух"

- История ШОС ведет отсчет с июня 2001 года, когда в Шанхае руководители шести государств приняли историческое решение о создании одной из самых влиятельных и авторитетных ныне международных организаций. В этом году в Бишкеке пройдет юбилейный саммит глав государств стран-членов ШОС. Но до 2018 года у ШОС, образно говоря, не было женского лица. Мы заявили о себе на первом форуме женщин стран ШОС, который состоялся по инициативе Председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. И с тех пор форумы проводятся в преддверии саммита глав государств. Это было мудрое и значимое предложение. Тем более, если учесть, что из более 3,4 миллиарда человек, проживающих в 10 странах-членах ШОС, половину составляют женщины, что равнозначно половине потенциала ШОС. И наш голос, взгляд на наше настоящее и общее будущее нельзя не учитывать, в том числе в контексте гендерного равенства. Участницы первого форума женщин стран ШОС искренне благодарили председателя КНР Си Цзиньпина за поддержку и внимание к укреплению сотрудничества ШОС в области женщин,- сказала в интервью VB.KG президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева.

Замира Акбагышевна, так в чем, на ваш взгляд, сила ШОС? И какой должна быть ШОС в новую эпоху?

- Сегодня семья ШОС стала одной из самых многосторонних и прагматичных платформ в меняющемся международном ландшафте. А постоянное расширение ее географических масштабов, совместных усилий, динамизм и растущий уровень участия стали отличительными чертами организации. Но я бы выделила две фундаментальные сильные стороны ШОС.

Во-первых, это - "шанхайский дух" как краеугольный камень организации, определяемый такими принципами, как взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, приверженность решению проблем посредством диалога, уважение культурного разнообразия и общее стремление к коллективным достижениям и общему прогрессу. И, конечно, не могу не сказать о ключевой роли ШОС как важной и беспристрастной платформы для решения насущных вопросов между евразийскими странами. Что, конечно же, сказывается на региональной стабильности и экономическом развитии. В этом – растущая значимость и привлекательность организации для многих незападных стран, стремящихся играть более активную роль.

Какие вопросы волнуют сегодня женщин Шанхайской организации сотрудничества?

- Я принимала участие в работе всех форумов. И могу со всей ответственностью заявить, что такие встречи играют большую роль в укреплении чувств симпатии между народами разных стран и в содействии их духовному сближению. Женские форумы заявили о себе как востребованная и авторитетная структура, способствующая консолидации женского движения ШОС.

Кроме того, женский форум – это особая площадка для обмена опытом и объединения усилий женщин в решении самых актуальных проблем современности. В рамках форума в разные годы обсуждались вопросы гендерного равенства и программы защиты материнства и детства, ликвидация всех форм дискриминации в отношении женщин и повышение их роли в социально-экономическом развитии каждой из стран. А также вопросы женского предпринимательства, развития цифровой экономики, о роли женщин в устойчивом развитии государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В этом году Кыргызстан второй раз проводит женский форум ШОС. Саммит глав государств-членов организации пройдет под лозунгом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию". Наша повестка максимально созвучна ему. Мы будем говорить о расширении экономического взаимодействия между женщинами-предпринимателями стран ШОС с учетом их практик в решении проблем, с которыми сталкиваются женщины, о роли цифровых технологий в расширении возможностей для женщин, о влиянии инноваций на их жизнь, о снижении социально-экономических рисков с учетом гендерных аспектов.

Вы сказали, что принимали участие во всех форумах. Каковы итоги столь представительных мероприятий?

- Пожалуй, главный итог всех форумов – это ощущение общей ответственности за развитие наших государств, очень разных, но открытых для диалога и конструктивных решений. Всех женщин и во все времена одинаково волнует будущее детей и внуков, всех моих подруг отличает готовность включиться в любой созидательный проект и ответить совместно на самые глобальные вызовы современности. Тема самого первого форума, прошедшего в 2018 году в Пекине, - объединение сил женщин для содействия совместному развитию – звучит, по сути, на всех наших встречах. В разных странах, конечно, свои достижения, вызовы и препятствия, но у нас, женщин стран ШОС, есть общие цели, задачи и надежды. Главное - мы едины в их преодолении, сохранении и улучшении этого мира, готовы помогать друг другу и помогаем.

И это ощущение, убеждение появилось не только у участниц таких встреч, но и вообще, думаю, у граждан всех стран, входящих в эту организацию, в том числе и Кыргызстана. У меня нет даже тени сомнения в том, что именно с форума женщин ШОС, проведенного в 2019 году в Бишкеке, в нашем обществе началось понимание ее роли в жизни нашей страны. До этого, конечно, об этой организации знали, но больше на политическом уровне. А женский форум более близок к народу, в его работе принимали участие мои подруги из разных регионов, разных профессий, которые в неформальной обстановке общались с посланницами других стран. А народная дипломатия – большая сила. И, позже, когда я встречалась с подругами в регионах, мы много говорили о роли ШОС, о ее поддержке женщин разных стран.

У нашей организации, например, сложились деловые отношения с Всекитайской федерацией женщин. Более двух тысяч молодых кыргызстанок стали профессиональными швеями, освоили профессию благодаря поддержке китайских подруг и посольства Китая в нашей стране. Они подарили конгрессу почти сто современных швейных машин. Из желающих освоить эту профессию выстраивались очереди. Причем это был период, когда швейная отрасль в стране была на подъеме, и швеи были нарасхват. Немало молодых женщин создали свои швейные цеха, которые успешно работают. А финансовая независимость делает женщину увереннее в себе, ее голос слышен везде, начиная с кухни и до парламента. Тем самым конгресс в какой-то мере помогает решать и государственные проблемы – с безработицей, с бедностью, женской миграцией, когда женщине-матери не надо уезжать на заработки в другие страны, если она может зарабатывать дома и растить своих детей. Мы почерпнули много полезного опыта в решении этого вопроса у своих подруг из стран ШОС, начиная с открытия бизнес-инкубаторов до создания предприятий, которые возглавляют мои подруги. Женское предпринимательство я бы назвала одним из устойчивых факторов экономического роста страны, оно как гарант стабильности общества.

Китайские подруги, посольство Китая в Кыргызстане помогли нам также открыть кыргызско-китайский центр цифрового развития, в котором на протяжении многих лет мы обучали женщин, ради этого они приезжали в Бишкек даже из регионов. Поэтому мы открыли филиалы центра во всех регионах для обучения женщин компьютерной грамотности. А помогли оснастить их компьютерами наши китайские подруги.

Кроме того, женщины встречаются не только на форумах, а проводят, например, бизнес-форумы. Мне кажется, что наша встреча на форуме ШОС с подругами из Таджикистана, когда еще не был урегулирован пограничный конфликт между нашими странами, немного разрядила атмосферу напряжения. Мы смогли найти и сказать друг другу слова, понятные каждой женщине, каждой матери и искренне обнялись.

По приглашению своих подруг женской платформы Торгово-промышленной палаты Индии, с которыми у конгресса заключен меморандум о сотрудничестве, мы посетили международную торгово-промышленную выставку-ярмарку, которая ежегодно собирает миллион участников и посетителей, бизнес-инкубатор имени Махатмы Ганди. Увиденное впечатлило. Инкубатор занимает почти двадцать гектаров, в каждом из его многочисленных помещений работают женщины - шьют, собирают солнечные батареи, готовят еду и так далее. Отличный опыт, который можно перенять и нам при поддержке, конечно, государства.

Кстати, по итогам каждого форума главам государств-членов ШОС направляется резолюция, в которой фиксируются согласованные решения, выводы и рекомендации, выработанные в ходе дискуссий на форумах. И важно то, что за каждым таким документом стоит ШОС. А значит, его значение повышается, и наши мнения будут учтены. Думаю, что резолюция, принятая после женского форума ШОС в Бишкеке в 2019 году, на котором обсуждалось участие женщин в инклюзивном экономическом развитии регионов, о равенстве возможностей в эпоху цифровизации, поспособствовала принятию национальной программы по поддержке и развитию женского предпринимательства в Кыргызстане. К ней было обращено внимание многих донорских организаций. И в последние годы кыргызстанки в плане ведения своего дела выросли, окрепли, встали в один ряд с мужчинами-бизнесменами.

Что касается планов на будущее, то в преддверии горного саммита "Бишкек+25" в 2027 году, на котором будут подведены итоги Пятилетия действий по развитию горных регионов, Конгресс женщин планирует провести конференцию, чтобы обстоятельно совместно обсудить, как можно облегчить жизнь горцам. На территории большинства стран ШОС имеются горы и проблемы жителей, живущих на высотах, во многом схожи. В силу географической отдаленности и изоляции от внешнего мира они часто сталкиваются с ограниченным доступом к образованию, медицинским и другим социальным услугам, к чистой питьевой воде, электроэнергии, интернету, связи и транспортным коммуникациям. И мы, женщины стран ШОС, не можем стоять в стороне от этих проблем. И готовы внести свои предложения по их решению. Кстати, специальный представитель президента Кыргызстана по реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов - Динара Кемелова, член Конгресса женщин Кыргызстана.

Какие они - женщины государств-членов ШОС?

- Неравнодушные и решительные в своих действиях. Сильные духом и очень активные. Судите сами. В настоящее время доля занятости женщин в странах ШОС и уровень их участия в различных сферах экономики составляет в среднем 49%. Где нас только нет (смеется), мы везде - в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, торговле, парламенте, в креслах министров, успешно развиваем бизнес в своих странах. Это наглядно демонстрирует приверженность стран ШОС Целям ООН в области устойчивого развития, в обеспечении действенного гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. И я уверена, что государства-члены ШОС и далее будут объединять усилия в реализации инициативы по сотрудничеству в области развития женщин, выдвинутой Председателем КНР.

Снимки предоставлены Конгрессом женщин Кыргызстана с предыдущих форумов женщин стран-членов ШОС.