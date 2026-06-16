Погода
$ 87.40 - 87.81
€ 100.82 - 101.82

Из Казахстана в Кыргызстан не пропустили почти 24 тонны риса

108  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На фитосанитарном контрольном посту "Чалдыбар автодорожный" в Кыргызстан не пропустили партию риса массой 23,8 тонны, импортированную из Казахстана. Причиной стало отсутствие обязательной маркировки на упаковке продукции. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Нарушение было выявлено в ходе фитосанитарного контроля подкарантинного груза. В связи с несоблюдением установленных требований партия риса была возвращена в страну-экспортер.

Согласно Решению Совета Евразийской экономической комиссии №157 от 30 ноября 2016 года, каждая упаковка подкарантинной продукции должна содержать маркировку с указанием наименования продукции, страны происхождения, страны-экспортера и (или) страны-реэкспортера.

Ввоз подкарантинной продукции без соответствующей маркировки является нарушением Единых карантинных фитосанитарных требований Евразийского экономического союза.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459395
Теги:
Казахстан, Евразийский экономический союз, Кыргызстан, продукты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  