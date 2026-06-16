Из Казахстана в Кыргызстан не пропустили почти 24 тонны риса

На фитосанитарном контрольном посту "Чалдыбар автодорожный" в Кыргызстан не пропустили партию риса массой 23,8 тонны, импортированную из Казахстана. Причиной стало отсутствие обязательной маркировки на упаковке продукции. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Нарушение было выявлено в ходе фитосанитарного контроля подкарантинного груза. В связи с несоблюдением установленных требований партия риса была возвращена в страну-экспортер.

Согласно Решению Совета Евразийской экономической комиссии №157 от 30 ноября 2016 года, каждая упаковка подкарантинной продукции должна содержать маркировку с указанием наименования продукции, страны происхождения, страны-экспортера и (или) страны-реэкспортера.

Ввоз подкарантинной продукции без соответствующей маркировки является нарушением Единых карантинных фитосанитарных требований Евразийского экономического союза.