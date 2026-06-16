Aero Nomad Airlines запускает прямые рейсы Бишкек -Урумчи

Авиакомпания Aero Nomad Airlines с 3 августа 2026 года запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Бишкек - Урумчи - Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

По ее данным, полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A320. В честь открытия нового направления для пассажиров, путешествующих в период с августа по сентябрь 2026 года, предусмотрены специальные условия.

Так, всем пассажирам будет доступен бесплатный выбор мест в салоне самолета (за исключением мест у аварийных выходов), увеличенная норма бесплатного провоза багажа до 40 килограммов, а также возможность провоза ручной клади весом до 7 килограммов.

В компании подчеркнули, что открытие рейса Бишкек - Урумчи соответствует стратегии по расширению международной маршрутной сети и повышению транспортной доступности Кыргызстана.

Билеты на новый рейс уже доступны на официальном сайте авиакомпании, а также в авиакассах и агентствах по продаже авиабилетов.