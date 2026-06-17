Стратегические запасы нефти в США упали до минимума с 1983 года

Стратегический запас нефти (SPR) Соединенных Штатов Америки сократился до рекордно низких показателей за последние 43 года. Белый дом вынужден массово распечатывать экстренные хранилища, чтобы смягчить последствия затяжного вооруженного конфликта с Ираном и избежать топливного кризиса внутри страны.

Согласно свежему еженедельному отчету Министерства энергетики США, только за последние семь дней из резервуаров было извлечено еще около 8,9 миллиона баррелей сырой нефти. В результате общие объемы неприкосновенного запаса упали до отметки 340,3 миллиона баррелей. Текущие показатели побили предыдущий исторический антирекорд, зафиксированный в июле 2023 года, когда Вашингтон боролся с последствиями кризиса на востоке Европы. Эксперты отмечают, что столь мало сырья в американских подземных хранилищах вдоль побережья Мексиканского залива не было с июля 1983 года - эпохи президентства Рональда Рейгана, когда этот резерв только начинал формироваться.

Широкомасштабное использование госресурса стало главным экономическим рычагом администрации Дональда Трампа. С момента обострения ситуации на Ближнем Востоке в конце февраля 2026 года американский стратегический резерв похудел на 75 миллионов баррелей (минус 18%), оказавшись заполненным менее чем наполовину. По оценкам главы Lipow Oil Associates Энди Липоу, эти интервенции совместно с действиями других стран предотвратили сценарий, при котором мировая цена нефти могла подскочить до 150 долларов за баррель.

Тем не менее, у такой политики есть обратная сторона. В американской индустрии уже бьют тревогу: руководство Американского института нефти (API) предупреждает, что для сохранения базовой технической работоспособности всей системы резервуаров они должны оставаться заполненными как минимум на 20%. Отраслевые обозреватели также указывают на резкую смену позиций в Белом доме. Ранее Дональд Трамп активно критиковал предыдущую администрацию за расходование стратегических запасов ради регулирования цен перед выборами, однако сейчас его собственная команда задействует этот инструмент еще более агрессивными темпами накануне грядущих промежуточных выборов в Конгресс.

В Минэнерго США заявляют, что планируют вернуть потраченные объемы в течение года, однако аналитики сомневаются, что резерв удастся восполнить до пика сезона ураганов в Атлантике, что оставляет внутренний энергетический рынок США уязвимым перед лицом возможных природных катаклизмов. Положительным фактором для рынка может стать намечающийся дипломатический прогресс: международные площадки сообщают о достижении промежуточного соглашения между США и Ираном по разблокировке судоходства в Ормузском проливе, что уже привело к первому за долгое время снижению фьючерсов на нефть марок Brent и WTI.